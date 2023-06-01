隨著新冠疫情解封，許多台灣人紛紛出國旅遊，百萬Youtuber白痴公主也是其中之一，近來她跟理科太太到美國遊玩，又展開日本之旅，沒想到吃晚飯時，遇到一名會說華語的店員，不但傳達店內的餐點資訊出錯，上錯菜還不願意認錯，甚至丟零錢羞辱兩人，態度相當惡劣。

白癡公主日前在IG限時動態表示在東京澀谷用餐時，雖然茶泡飯跟拉麵味道不錯，卻遇到一名超雷店員，她表示對方是華人店員，明明能說中文，卻硬用不流利的英語協助點餐，導致把飲料的錢說成含在套餐之內，而且加點上錯菜不承認，還說他們已經吃了，讓白癡公主附上一個翻白眼的表情符號，表達內心無奈又傻眼的心聲。

最過分的是，店員最後朝他們丟零錢，但白癡公主自認膽小，不想把事情鬧大，付完錢就走出店外。隨後，她更新另一則逛賣場的限時動態，表示理科太太少一根筋，居然氣得想找店家理論，好險最後被她制止，打趣說道：「幸好我用美色緩頰了。」

先前白癡公主在美國紐約拍片時，突如其來接到爸爸離世的消息，但當地班機出現狀況，未能第一時間返回台灣，沒想到引來酸民砲轟：「紐約不是3個機場，能繼續玩不趕快回去奔喪，我也是佩服妳」，對此，白癡公主回應她打了非常多通電話，有機場但沒位子，接著怒嗆：「身為創作者拍影片就是我的工作，不是在玩樂。」