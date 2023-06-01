「台美21世紀貿易倡議」首批協定今(1)日於華府美國在台協會(AIT)總部，由我駐美代表蕭美琴與AIT執行理事藍鶯(Ingrid Larson)代表雙方完成簽署。蔡英文總統對本次協定的簽署表示肯定，並期待未來台美能建立更緊密的夥伴關係，為台灣的經濟與產業爭取更多的機會。

蔡英文指出，「台美21世紀貿易倡議」是台美雙方自1979年以來，結構最完整的貿易協定，除了能為台美經貿發展創造更多利基，也為台灣和主要貿易國洽簽貿易協定，邁出關鍵的一步。

她說，本協定後續將再展開7項議題的談判，包括勞動、環境、農業、數位貿易、標準、國營事業、非市場政策與做法，談判完成後，將會擴充協定內容，為未來台美洽簽自由貿易協定(FTA)奠定更穩健的基礎，期盼未來雙方依循此架構持續強化台美經貿關係。

蔡英文肯定及感謝鄧振中政委率領行政院經貿談判辦公室，並協同駐美代表蕭美琴以及相關部會，促成台美經貿發展的歷史性突破。然而，任務並未結束，她期勉所有行政團隊，持續為強化我國經貿能力及保障經濟安全共同努力，並為台美雙方爭取最大利益。