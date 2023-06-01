在俄羅斯、葡萄牙、阿根廷均曾發生的「蚊捲風」，本週現身中美洲！尼加拉瓜一處村莊居民，日前直擊巨量蚊子成團盤據湖岸天際的驚人場面，有如身形不斷變化的棕色怪物遮天蔽日，怪異景象不免教人頭皮發麻。

英國《快報》報導，如此「壯觀」異象發生在尼加拉國時間週一（5月26日）上午，地點在南部里瓦斯省（Rivas）戈西博卡湖（Cocibolca）岸邊。附近小村莊聖母村（La Virgen）居民見狀立刻拿手機拍下，後經人分享於推特。

這一大群蚊子數量有好幾百萬隻，甚至可能破億，聚在一起移動有如龍捲風，也有些像是厚厚的棕色雲層，看起來讓人不太舒服。影片顯示牠們朝人類居住的地帶持續移動。聖母村距離省會約8公里遠。

I thought this was a tornado at first but NO!



It's a swarm of insects coming off Lake #Cocibolca in #Nicaragua.....



Ewwww!!



via: @Canal4Ni pic.twitter.com/2vClfJtVFw — Volcaholic 🇰🇪 🇬🇧 🌋 (@volcaholic1) May 30, 2023

農業氣象學家莫雷拉（Agustín Moreira）說，「蚊捲風」（mosquito tornado）是雨季常見的自然現象，這些蚊子的壽命至少24小時，對於人類與作物並無傷害或負面影響。

類似景象在里瓦斯省、湖對岸的聖胡安河省（Río San Juan）、湖中的奧梅佩特島（Ometepe Island）均曾出現。2022年6月有人目擊，聖胡安河省城鎮莫里托斯（Morritos）出現一大堆黑色昆蟲成群結隊飛越戈西博卡湖南區湖面，昆蟲集結的「隊形」不斷改變，當時引發網友爭相轉傳影像。當地居民證實那是一大群昆蟲，而非水龍捲。