民進黨前婦女部黨工控訴去年9月遭合作的導演「輝哥」性騷，事後上報主管卻被冷處理。桃園市議員牛煦庭透露，輝哥在政府採購網的職業是台北市廣告代理商業同業公會總經理，但公會來訊表示沒有這個職稱，輝哥僅是會員代表。媒體人黃揚明對此質疑，難道又有案外案？有網友表示，「第一次聽到公會有總經理的，我也是醉了」。

黃揚明1日在臉書粉專分享桃園市議員牛煦庭在臉書一段PO文，文末補充：「輝哥在政府採購網的職業是台北市廣告代理商業同業公會總經理，但公會來訊表示沒有這個職稱，輝哥僅是會員代表。這會不會是案外案，我們正在了解中，但為了不造成公會困擾，我們把文案中的職稱先行移除，特此說明。」

黃揚明指出，如果「台北市廣告代理商業同業公會」沒有「總經理」這個職稱，那為什麼政府電子採購網會這樣刊載呢？難道又有案外案？

網友回應表示，「挖呀挖呀挖」、「第一次聽到公會有總經理的，我也是醉了」、「確實沒這頭銜。只有理事長」。

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