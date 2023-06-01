根據FDIC最新報告，第一季「問題銀行名單」多了4家增至43家，相較之前問題銀行家數接連幾季遞減，Q1情勢明顯逆轉不減反增。不過2008年金融危機期間多達數百家入榜，現在問題銀行數量相對較少。

而這43家問題銀行管理資產的總額，從前季的105億美元擴大到580億美元。FDIC報告指出，Q1銀行存款流失4,720億美元，創該機構1984年開始蒐集此數據以來新高，銀行業存款連續4個季度外流。

流失的主要是超過25萬美元上限未納保的帳戶存款，而3月爆出矽谷銀行（SVB）和標誌銀行（Signature Bank）倒閉後，在聯邦政府承諾下，獲擔保的存款增加2,551億美元，增幅2.5％。

FDIC周三的季度報告凸顯出，矽谷銀行、標誌銀行等地區銀行接連爆雷，在美國金融業刮起風暴，第一共和銀行（First Republic Bank）也在5月被接管，FDIC不得不對銀行的財務體質進行全面性的體檢。

FDIC報告出爐後，31日標普500的銀行股指數挫跌2.6％，跌到2周來最低點，也寫下5月初來最大單日跌幅。當天跌得最凶的包括Comerica、Keycorp和Citizens Financial等銀行。

FDIC董事長葛倫伯格（Martin Gruenberg）指出，儘管金融業保持「韌性」，銀行連環爆雷帶來的衝擊，要待金融機構公布第二季業績時才會顯現。

他另點出，銀行業持續面臨通膨、升息、經濟壓力等風險，尤其是商業不動產領域。

FDIC報告還提到，今年第一季銀行整體獲利成長16.9％達798億美元，但將收購兩家倒閉銀行的會計影響考量在內，實際獲利只能算持平。