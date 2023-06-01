依市值排名的全球前15大股市中，5月漲勢最猛的非日股莫屬，以7％漲幅掄元，台股漲6％緊追在後。排行3至5名的依序為印度Sensex指數、韓國Kospi指數及美國標普500指數。

日股這波多頭行情是由半導體及相關概念股點燃，主要是半導體大廠對與中國有關的地緣政治風險有所警惕，為減少對中國的曝險，避免台海衝突導致供應鏈中斷，擴大對日本晶片業的投資。像美國美光及韓國三星等半導體巨頭，宣布要在日本設新廠和研發設施。

憂地緣政治衝突打亂供應鏈，帶動半導體生產設備需求，而這正是日本的強項。此外聊天機器人ChatGPT爆紅掀起的生成式AI晶片需求熱，也幫半導體股價加柴添火。

日經225指數5月漲幅名列前茅的成分股，以半導體居多。晶片測試設備製造商愛德萬測試（Advantest）狂飆70％居冠，晶片設備生產商Screen Holdings漲33％居次，車用晶片大廠瑞薩電子（Renesas Electronics）以29％漲幅排第三。

台股與韓股5月漲勢凌厲，也是受到半導體需求熱的加持，台灣與韓國本就被視為可取代中國的晶片生產重鎮。

瑞銀全球財富管理投資長海夫勒（Mark Haefele）指出，目前科技股的交易價格，比過去20年本益比的平均值高了30％，意指科技股股價被進一步高估。

根據MSCI ACWI指數，半導體及其他IT類股，從去年底至今上漲30％左右。同時間對總體經濟敏感的金融股、不動產股與能源股，分別下跌2％、4％和8％。

即便是迭創新高的日經指數，其金融、不動產與能源等類股的表現，明顯不及去年底以來漲幅18％的大盤指數。