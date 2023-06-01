歐央本月召開會議時間是在15日。

歐盟統計局Eurostat發布5月CPI年增6.1％，不僅較4月的7％放緩，也低於市場預期的6.4％，並創下2022年2月以來最低紀錄。排除波動高的食品與能源，核心CPI年增率也從前一個月的5.6％降至5.3％。

帶動5月歐元區通膨降溫的主因是食品、酒精與菸草價格漲勢放緩、年增12.5％，低於4月的13.5％。能源價格也從前一個月的增長2.4％轉而下滑1.7％。服務通膨率則從5.2％降至5％。

雖然歐元區物價漲勢放緩，但是歐盟統計局同日發布4月失業率，從前一個月6.6％降至6.5％的歷史低點，反映歐洲就業市場持續緊繃。這對歐央也持續帶來難題，正當該央行努力對抗頑強通膨之際，就業市場吃緊卻將帶動薪資進一步攀升，部分經濟學家擔憂這恐引發薪資與物價螺旋上升的危機。

凱投宏觀經濟學家艾倫雷諾德（Jack Allen-Reynolds）表示，雖然歐元區通膨情況已見改善，但由於就業市場強勁，意味核心通膨未來將緩慢下跌，距離2％目標將有一段長路要走。

Nordea經濟學家柯夫（Tuuli Koivu）與史文森（Anders Svendsen）也持類似看法。他們兩人認為，薪資上漲壓力可能使得未來幾季服務通膨進一步升高。目前凱投宏觀與Nordea均預期歐央在6月與7月將各自升息1碼。

歐元區1日還發布5月製造業採購經理指數（PMI）終值，從初值44.6意外上修到44.8，但仍在景氣榮枯線之下，這也是歐元區製造業連續第11個月陷入萎縮。