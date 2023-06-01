世界黃金協會（WGC）最新公佈的黃金儲備調查顯示，各國央行對美元的未來角色仍持保留態度，同時對黃金的信心上升。該組織專門負責各國央行與公共政策主管表示：「對於美元，普遍存在更多的悲觀情緒，對黃金則更加樂觀。」

據世界黃金協會（WGC）於本週二（30）公佈的數據資料，2023年央行黃金儲備調查結果。該組織表示：「在各國央行黃金購買量創下歷史新高之後，央行繼續對黃金持有持樂觀態度。」調查顯示，24%的受訪央行計劃在未來12個月繼續增加黃金儲備。去年，各國央行購買了創紀錄的1136噸黃金。相比之下，該協會指出：「央行對美元的未來角色持悲觀態度的比例較之前的調查有所增加。」

The latest findings from our annual survey of the world's central banks are out now - how do they feel about #gold and will they be adding to reserves over the next year? Watch this video and get the data here: https://t.co/GUXqfqAtYD pic.twitter.com/1mRteP4lgn — World Gold Council (@GOLDCOUNCIL) May 30, 2023

根據調查結果，世界黃金協會詳細介紹道，「46%的先進經濟體受訪者認為美元在全球儲備中的份額將會繼續下降」，而58%的新興市場和發展中經濟體（EMDE）的受訪者也持有相同看法。

新興市場央行將他們的觀點歸因於「全球經濟力量轉移」和黃金作為地緣政治多元化的手段。另一方面，先進經濟體則以環境、社會和管治因素作為他們觀點的基礎。