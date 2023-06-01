資深男星李立群近年移居上海，直到去年才返台養老，還說可能不再回大陸，不過他日前為了參加郝劭文的婚禮，相隔10個月再次飛往大陸，豈料卻不慎發燒、骨頭疼，後來確診新冠肺炎，而他在社群上以影片透露自己「在病房內吃牛肉麵」的情況。

李立群近期為了參加郝劭文的婚禮而飛往大陸，而積極經營社群的他，也頻頻在其上更新他的生活大小事。誰料，他5月參加電影活動「華表獎」後，卻不慎確診新冠肺炎，不僅發燒，還渾身上下不舒服，但他仍優哉地拍日常三餐，看似不懼病情，沒曾想症狀卻逐漸加劇。

近日，李立群再度於社群上更新影片，只見在抖音曬出的畫面中，他看似悠閒的拿著餐具吃著牛肉麵，然而畫面一轉，身側的病床以及手上的針頭都一一入鏡，而李立群也指出：「自己照完了CT，肺部感染，被醫生指出『需要住院』。」透露自己因並未在剛發現「陽性反應」時便前來就診，而必須要在住院治療，所幸醫生也讓他放心：「是一般的病毒影子。」此外，李立群的妻子由於症狀較輕微，而待在家中自行觀察。

而影片曝光後，不少粉絲們也紛紛勸李立群要好好注意身體健康，留言：「昨天就說了肺有問題，年齡大一點的一定要注意，這種病不是開玩笑的」、「李夫人也應該要去檢查的，她雖然不低燒但也咳嗽嚴重」、「還是不能大意，出門盡量戴口罩。」