台塑企業攜手雲林區漁會在麥寮工業區附近海域投入魚苗增殖放流保育工作，今年邁入第16年。1日在萡子寮漁港舉辦2023年魚苗放流，歷年來魚苗放流數高達752萬尾，加上今年累積放流超過800萬尾。

這次放流以雲林沿海高經濟價值的午仔魚、黃臘（魚參）、等魚種，並選定魚苗長度大於5公分的體型於港內施放以提高存活率；今年放流數量達到50萬尾，雲林區漁會則表示歷經多年來的魚苗放流，近年來本企業放流大宗漁獲，其漁獲量有增加、亦有以往極為少見的竹午魚經漁民捕獲回報，顯示魚苗放流對於鄰近海域漁業資源有明顯提升。未來台塑企業將持續推動海洋保育工作，協助地方漁業永續經營，與地方共存共榮。

漁業資源是一種再生性資源，為免資源過度利用，影響其再生能力，故資源保育工作的內容包括減少捕撈壓力、增殖漁業資源、維護漁場作業秩序及建立國人保育觀念等。

秉持「取之於社會，用之於社會」的經營理念，履行環境保護、社會責任、公司治理的各項ESG工作，及為響應政府推動之海洋復育工作，由漁會林溪岸理事長、蔡文川常務監事、林傳育總幹事等偕同台塑企業總管理處黃溢銓副總、麥寮管理部蔡建樑協理等共同進行放流作業。