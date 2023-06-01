專精中型商務客機的龐巴迪航太公司(Bombardier Aviation)表示，他們正在積極研究Ecojet混合翼飛機(blended-wing)，已提出第2種原型機概念。此種飛機外型優美，而且具有好的升力，更低的阻力，以及更大的燃油內載空間。

新阿特拉斯(New Altas)報導，初見混合翼飛機，會讓人聯想到B-2這種「飛行翼」(Flying)設計飛機，混合翼確實源自於飛行翼，只是外型沒有那麼飛行翼那樣走向極端，還保留翼尖帆，以及水平尾翼。

不管是飛行翼，或是混合翼，其最大的特點就是「機身空間很大」，與傳統的管式機身來比，混合翼飛機的的截面呈現扁橢圓形，也就有更大的內部空間。同時這種機身也具有「升力體」特性，也就是機身的構型具備一定的升力。也就減小了機翼的負擔。

過去20年來，許多主流的航空公司都有混合翼客機的研究，包括波音的X-48實驗機，空巴集團的MAVERIC。混合翼如此受到興趣，也許很大程度上與「無碳飛行」有關。氫氣可能會成為下一代的航空燃料，但是無論是氣態還是液態，氫燃料都會佔用大量空間，因此也需要足夠的額外空間以裝填燃料。

How Bombardier’s EcoJet Could be a Foundation For Green Private Aviation – FutureFlight

但是，航空法規明定，飛機的逃生必須要足夠迅速，乘客離艙門的距離不能太遠，因此混合翼飛機扁平的機身，最中間的部分就不符合航空法規的安全逃生距離，這使得混合翼飛機在現階段無法應用在大型客機之上。

然而，乘客數在30人以下的商務客機，就比較沒有這樣的限制，所以龐巴迪的Ecojet計畫可能會成為首款混合翼客機。該公司的首款小原型飛行測試(實機的7%)已經完成，現在進入稍放大原型的階段，其尺寸是小原型的兩倍，從去年就開始持續測試。