民進黨前黨工指控遭承攬廠商性騷擾，時任民進黨婦女部主任許嘉恬卻吃案。民眾黨主席柯文哲1日發文聲援，卻遭網友灌爆「你最沒資格發表意見」。一名疑似曾遭性騷的民眾黨女黨工痛批，「今天黨內PO文民進黨黨工事件的你們，有考慮我的感受嗎？為何他黨事件出來隔天就立刻義不容辭相挺？今天PO文的每一個你們，都跟藍綠沒兩樣了」，並表示自己的訴求是民眾黨的人刪文。

今年3月，民眾黨女性黨工在臉書發文質疑時任黨副秘書長鄞楷謙踩到私人底線，「你放話說我第一次跟你講話搭訕你，說私下要約你出去，以上是誹謗造謠了！」遭網友轉發並認為是在指控辦公室性騷擾。消息曝光後，女黨工又發文強調，她個人從頭到尾都不認為鄞楷謙對她有任何性騷擾的言語及行為，所以「性騷擾」這個事情，不知道有些人是如何扭曲解讀，純屬彼此溝通上的誤會，

柯文哲說，通往性別平權，台灣還有很長的路要走。5月31日深夜，民進黨前黨工透露自己遭到職場性騷擾，當時民進黨婦女部主任許嘉恬的處理方式是「先質疑」，再請同仁去華山大草原手牽手大喊，發洩情緒，不處理問題，還讓被害人懷疑自己做錯了什麼，這種處理方式非常諷刺，民進黨雖然迅速道歉、展開調查，但這件事可以拖9個月這麼久，還是有問題。

柯文哲強調，其實面對這一封求救信，每個人都應該哀矜勿喜，內部一定要建立暢通的投訴管道，確保下情能夠上達，錯誤或許不可能完全不發生，但必須來得及矯正。在通往性別平權的道路上，其實我們都在邊走邊學；這封斑斑血淚的求救信，不該被漏接，所有人都要翻閱、聆聽，並且哀矜勿喜。

網紅劉宇留言表示，「請問台灣民眾黨高虹安辦公室發生性騷擾事件，主管為何不想鬧大並且要受害者離職？」

劉宇發文表示，最近民進黨爆發性騷擾事件，不但內部鬧得沸沸揚揚，總統副總統發文道歉，其他政黨撿到槍各種補刀，然後柯文哲今晚也發了一篇補刀文，白粉側翼紛紛跟上，結果去年台灣民眾黨內被性騷擾的那位女黨工，發文詢問為什麼去年自己出事黨內沒人相挺，現在他黨出事隔天，民眾黨各種義不容辭相挺呢？

該名民眾黨女黨工發文指出，「今天黨內PO文民進黨黨工事件的你們，有考慮我的感受嗎？為何他黨事件出來隔天就立刻義不容辭相挺？ 」之後再度轉發柯文哲臉書文，稱「Game over……有時往往最後一根稻草都是被自己所愛的壓垮……今天PO文的每一個你們，都跟藍綠沒兩樣了……，真的都不刪文…那就……」。

不過該名黨工1日深夜再度發文，「我今天只是單純訴求一件事，要民眾黨內的人社群刪文相關事件而已，完全沒有想追溯各種已過去的事，也已不是同溫層 ，只是個單純很愛阿北的柯粉，請勿再過多想像無限延伸 、舊事重提、擾亂他人」。