對於一位民進黨前黨工在臉書自揭曾經被承攬廠商性騷擾，向民進黨婦女部主任許嘉恬求助時，卻被冷回「當下為什麼不跳車？怎麼沒有叫出來？」資深媒體人董智森怒批，民進黨的DNA就是性騷擾

一位民進黨婦女部前黨工，5月31日在臉書爆料過去任職於民進黨時，遭承攬廠商性騷擾，向當時婦女部主任許嘉恬求助時，對方卻冷冷地反問「所以呢？妳希望我做什麼？」甚至質疑「那你當下為什麼不跳車？你怎麼沒有叫出來？」，讓該名前黨工選擇離開。

資深媒體人董智森1日在網路直播節目《小董真心話》直言，民進黨怕影響選舉，動作都是假的。這件事發生在去年9月，當時黨主席不就是蔡英文！賴清德要不要追究蔡英文？

董智森提到，太陽花的陳為廷被逮到性騷擾，還是高中生時坐公車就摸女生的胸部，學生證還被受害人扣住。當時蔡英文還說「年輕人嘛，不要讓他的傷痕太深」，董智森不滿直言，是陳為廷在傷害別人！蔡英文說法簡直倒果為因！

董智森質疑，賴清德早上被問3次，臉色鐵青，沒有回答，最後要中央黨部回應。另外蔡英文說很重視，董智森怒嗆，蔡英文當時是主席，要怎麼重視？

董智森怒批，民進黨的DNA就是性騷擾！

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