國發會發布新聞稿指出，台美雙方於6月1日已就台美21世紀貿易倡議12項議題中的：貿易便捷化、良好法制作業（GRP）、服務業國內規章、反貪腐及中小企業等五項議題簽署首批協定。

其中GRP專章係規範行政機關法制作業，就強化法規透明度、促進公眾參與等事項達成共識。國發會強調，GRP專章並未增加民眾義務，而是提升我國法規訂定的品質、精進法制作業與國際接軌、促進台美協調合作、打造公平環境，有助吸引外商投資及增進貿易機會。

國發會指出，我國現行法制作業規範與實務運作，無論法規協調檢視、法規資訊公開及公眾溝通等方面，均已有完整作業程序及規範，已符合GRP專章多數要求，未來將加強在預先公告未來12個月法規修訂資訊，以更能符合我國產業與民眾需求。

國發會指出，未來將由行政院法規會、國發會修正相關規範，使我國整體環境更加符合產業發展，提升我國全球競爭力。