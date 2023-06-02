台美21世紀貿易倡議首批協定1日在華府美國在台協會(AIT)總部，由我駐美代表蕭美琴與AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）代表雙方完成簽署。總統蔡英文對本次協定的簽署表示肯定，並期待未來台美能建立更緊密的夥伴關係，並表示未來將擴充協定內容，為台美洽簽自由貿易協定(FTA)奠定更穩健基礎。

蔡英文指出，「台美21世紀貿易倡議」是台美雙方自1979年以來，結構最完整的貿易協定，除了能為台美經貿發展創造更多利基，也為台灣和主要貿易國洽簽貿易協定，邁出關鍵的一步。

而本協定後續將再展開7項議題的談判，包括勞動、環境、農業、數位貿易、標準、國營事業、非市場政策與做法，談判完成後，將會擴充協定內容，為未來台美洽簽自由貿易協定(FTA)奠定更穩健基礎，期盼未來雙方依循此架構持續強化台美經貿關係。

蔡英文也肯定及感謝政委鄧振中率領行政院經貿談判辦公室，並協同駐美代表蕭美琴大使以及相關部會，促成台美經貿發展的歷史性突破。然而，任務並未結束，總統期勉所有行政團隊，持續為強化我國經貿能力及保障經濟安全共同努力，並為台美雙方爭取最大利益。