別被戀愛衝昏了頭！中國有一名女子在網路認識富二代，2人感情升溫進展成戀人關係，怎料才交往1個月，竟賠上2000萬人民幣（約8650萬新台幣），最後才發現，一切都是騙局。

據《杭州日報》報導，女子去年底透過網路認識一名富二代，對方自稱北京人、在美國生活，父親是某私募基金亞太主席、某集團創始人，2人常常聊天，聊著聊著就聊出感情。因為網路戀愛詐騙的案例層出不窮，她特別請人對男子做背景調查，得知「該集團創始人確實有一個兒子，目前在美國」，因此她馬上放下戒心，一頭栽了進去。

短短1個月間，富二代男友教女子投資，表明：「我這段時間多賺一點，我們以後就可以實現財富自由了」，更承諾不會有風險，還給了一個可以進行貨幣交易和外匯交易的APP，前前後後總共投入2000多萬人民幣，包括國內外理財產品的錢，以及親友借的錢，全放進名為「apex」的APP中。

富二代男友教女子投資，沒想到血本無歸。（示意圖／翻攝自pexels）

然而，到了今年1月下旬，幫忙女子背景調查的人透露壞消息，告知某集團創始人的兒子，和她男友有多處資訊不符，猜測可能是被騙了。發覺不對勁後，她立刻使用APP想將錢領出，卻發現無法操作，無計可施下只好報警。

警方調查後，抓到開發投資APP的工程師，對方坦承2021年12月看到「招聘外包程式員」的消息，錄取後起初主要負責軟體功能、寫代碼包等工作，但隔年9月，被要求進行投資系統軟體維護的工作。由於軟體和國內合法軟體明顯不同，還涉及虛擬貨幣交易，懷疑是非法平台，「對方說他們不是搞網路詐騙的，就是做個盤給當地圈裡子的人玩，我猜可能是類似於網路賭博一類的」。

工程師明知不合法，仍完成相關程式的開發，2022年11月被要求將Logo換成「apex」，不久女子便投資下注，因而受騙上當。對此，法院審理後，判工程師有期徒刑1年10個月、緩刑2年6個月，並處罰金1萬人民幣（約4.3萬新台幣）。據了解，女子的「富二代男友」人在國外，留下的相關資訊都是假的，目前警方仍在調查中。

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