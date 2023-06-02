隨著台灣國境解封，後疫情時代的醫療技術也要重新與國際接軌，一場為期3天的「TiCS-2023泌尿國際研討會」，邀請全球首屈一指的泌尿科專家齊聚，共同交流最新的研究進展，於6/2-6/4在台中舉辦。

「TiCS-2023泌尿國際研討會」於6/2-6/4在台中舉辦。(中時新聞網攝)

「TiCS-2023泌尿國際研討會」由童綜合醫院、台灣泌尿科醫學會攜手童傳盛文教基金會共同舉辦。童綜合醫院總院長童敏哲表示，童綜合醫院創立於1971年，除擔負中部海線地區急重症醫療、教學、研究及服務之任務外，亦與世界接軌，經常舉辦各項學術活動，具備國際化醫學中心的水準。如今，台灣泌尿科醫學會、童綜合醫療法人童綜合醫院與財團法人童傳盛文教基金會主辦TiCS國際研討會，以「整合泌尿醫學科技的未來」為主題，將成為泌尿科尖端醫學與科技趨勢最佳傳播、分享與交流平台。

童綜合醫院研發創新中心歐宴泉院長指出，此次研討會聚集世界首屈一指的泌尿科專家，包含美國約翰霍普金斯醫學院 Jun Luo, Ph.D、香港中文大學醫學院 Dr. Jeremy Y. C. TEOH等2位泌尿專家親臨現場演講；以及比利時OLV醫院Prof. Alex Mottrie、佛羅里達AdventHealth癌症研究所Vipul Patel, M.D、紐約西奈山醫療中心Ketan K. Badani, M.D.、美國約翰霍普金斯醫院Arthur Louis Burnett, M.D.、日本奈良醫科大學Dr. Makito Miyake等醫療巨擘以視訊的方式，向大眾分享泌尿AI、創新泌尿科治療、公共醫療政策未來前景及尖端機器人手術的發展。

過程中會示範許多台灣最新引進的治療方式，例如Aquablation(微創水刀治療)、Da Vinci surgery System (達文西手術系統)、Hugo RAS System (雨果機器人輔助手術系統)、Rezum(銳準消融系統)、Sonablate HIFU(新型無創海福刀)等最新報告，讓世界各地的醫療專家學者透過研討會，互相交流各種尖端醫學與科技趨勢，提升台灣泌尿病人的完善照護，並持續提供最優質的醫療手術技術。

研討會將示範許多台灣最新引進的治療方式，例如Hugo RAS System (雨果機器人輔助手術系統)等。(中時新聞網攝)

總院長童敏哲認為，技術只是工具，人文因素仍然至關重要，並期待討論如何整合最新技術，以提高病人的治療效果和增加護理服務的便利性。此外，更希望本次研討會能夠促進國際交流，讓專家們集思廣益，交流最新研究進展。

童綜合醫院對於醫療精進不斷努力，持續與國際同步、學習並引進最新技術及更尖端的高科技設備系統，為的是提供國人最先進的醫療技術，而透過本次研討會，專家們集思廣益，彼此交流最新的研究進展，將為泌尿科頂尖醫學開啟新的篇章。