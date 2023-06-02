《遠東端午節-體能之典》邀請「亞運龍舟猛男」簡證嚴，與「西班牙猛男」佩德羅等2位猛男，進行3樣體能挑戰，獲勝者可以獨享遠東百貨的端午節禮盒佳餚。3樣對決包含「端午節立蛋」、「最強Eat Body」、「香包縫迪索」。挑戰者每獲勝1局可獨享4種禮盒，總共12樣佳餚展示於遠東百貨異國食品館，等待饕客千挑萬選。

第1局「端午節立蛋」關卡，必須在有限時間內，用筷子夾取五顏六色的小蛋球於相對應的區域，最終由佩德羅獲勝。他表示「我練了10年，一直用筷子吃東西，姿勢比台灣人還標準」，打破外國人不會用筷子的刻板印象，榮耀贏得4樣肉粽禮盒，獎勵禮盒包含如下:

西班牙猛男佩德羅於「端午節立蛋」關卡中獲勝，打破外國人不會用筷子的刻板印象，榮耀贏得4樣肉粽禮盒。(圖:中時新聞網提供)

台北遠東香格里拉 香傳粽情禮袋(6入)1388元

時尚的藍色托特包作為外型吸睛，內含香宮經典烤鴨粽、五福粽、松露紅麴五榖米粽及紫米流沙奶黃粽，色香味俱全。

台南遠東香格里拉 FED-端午豪華禮袋(5入)1588元

鮑魚虎掌烏參粽，包含多種豪華海味，將食材精華與虎掌、鹹蛋黃完美融合，實為山珍海味。

有肉SUCCULAND 植品三粽禮盒(1組)1590元

包裝充滿設計感，一體成形的提把及窗花設計是既具傳統概念又象徵創新寓意的佳節賀禮，適合作為家庭送禮好選擇。

晶華酒店 晶華冠軍粽香禮盒(5入)1580元

晶華酒店的晶華冠軍粽香禮盒，主廚將歷年榮獲媒體評比的常勝粽，集結成老功夫手工粽禮，大口咬下，海鮮味彷彿汪洋大海在嘴中蔓延。

第2關「最強Eat Body」考驗2位猛男伏地挺身的持久力，在快貼近地面時需將肉粽吃完，簡證嚴為了一雪前恥，快速地奪下勝利，獲得3樣肉粽禮盒與1份甜點禮盒，詳細禮盒如下:

簡證嚴在高難度俯臥下，以大胃王的速度精彩奪下「最強Eat Body」勝利，享受遵循古法以炆火慢燉悶燒的東坡肉粽。(圖:中時新聞網提供)

寒舍集團 寒舍台式粽(6入)1200元

上等的五花肉與脆口的杏鮑菇、花生以獨門老滷煨製，隨著醬色晶瑩的糯米飄散令人懷念的家鄉味，絕對是饕客的最愛。

台北君悅酒店 【君悅臻選】豐味東坡肉粽(4入)599元

遵循古法以炆火慢燉悶燒，搭配蛋黃、香菇、甜栗、花生與香米粽葉，讓東坡肉的口感一絕，喜歡紮實肉感的美食家可不能錯過。

福華大飯店 福兔經典鮮肉粽禮盒(8入)1688元

獨一無二的湖州風情醍醐味，經典不敗的湖州鮮肉粽，油亮剔透、香軟而綿，經典口感在嘴中化開，讓人印象深刻。

YOKU MOKU 原味雪茄蛋捲(20入) 920元

來自日本東京的甜點辦手禮的代表，以黃金比例的調配讓自然濃郁的香氣和綿密口感依存，讓甜點也能突破為端午節送禮的選擇，適合喜歡驚喜感的對象。

第三局「香包縫迪索」則考驗2位肌肉大猛男對細微肌肉操作的細心，必須用針線縫製香包，賽局難分軒輊。一開始簡證嚴獲得速度優勢，卻在打結處卡關，最後讓佩德羅急起直追，戰況反轉讓西班牙猛男拔得頭籌，再次獲得4樣好禮，詳細禮盒如下:

「香包縫迪索」考驗2位猛男對細微肌肉操作的熟練度，佩德羅以過往縫補經驗獲得勝利，再次享受遠東百貨異國食品館的佳餚。(圖:中時新聞網)

陽明春天 香菇栗子粽(6入)540元

推出的香菇栗子粽嚴選在地食材，北港綿密花生，埔里碩大香菇及鮮甜栗子，口感飽滿又扎實，是各地食材集大成的精選之作。

祥和蔬食 祥和三杯素粽(10入)1500元

唯一連續四年榮獲「台北米其林必比登」推薦的蔬食餐廳，祥和蔬食的原味三杯素粽，獨道的三杯塔香風味，用料實在，內餡豐富。

小食粑 綜合龜粿(6入) 350元

打破了端午節只有肉粽選擇的想像，龜粿除了經典的紅豆口味，居然還有布朗尼，泰式打拋等「新中式」的美食概念，在傳統與創新中達到美食新高度。

高家老菜脯 二十年醞釀老菜脯 十包禮盒組(10入)2500元

台灣老菜脯的第一品牌，是米其林指定的特色食材。也是本次料理中唯一湯品，除了各大網紅推薦外，知名中醫也視為一年四季溫補首選。

簡證嚴與佩德羅在本次《遠東端午節-體能之典》中展現肌肉之美，除了讓觀眾大飽眼福之外，也推薦全台遠東百貨異國食品館的多樣禮盒，讓饕客真正把「鮮肉」帶回家！

即日起~2023年6月25日《端午節專刊》在全台遠東百貨異國食品館「FE21' World Gourmet」

專櫃販售(嘉義店在6樓FET專櫃)。服務專線：