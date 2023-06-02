由「顯卡教父」黃仁勳創立的人工智慧晶片巨頭輝達，公司市值在本周首度達到1兆美元的里程碑，黃仁勳用了24年4個月又8天（8894天）天達成此目標。事實上，輝達並不是「1兆美元俱樂部」中花最久時間的公司，蘋果上市後用了37年7個月又15天（13741天）才將市值突破1兆美元大關。

美國財經媒體Investopedia報導，輝達是全美第七家市值達到1兆美元的企業，最早達標蘋果，往後依序是亞馬遜、微軟、谷歌母公司Alphabet、臉書母公司Meta、特斯拉及輝達，輝達是首家達標的晶片商。

在1兆美元俱樂部中，上市後最快達標的企業是臉書母公司Meta只花9年1個月又10天，其次是特斯拉的11年3個月又26天，但目前這兩家公司市值都在1兆美元以下，分別為6784億美元與6390億美元。

花最久時間才達到1兆美元目標的是企業是蘋果，上市後用了37年7個月又15天，但蘋果從1兆美元衝到2兆美元的速度相當快，只花了2年左右時間，再過了不到2年時間，蘋果於去年1月曾短暫觸及3兆美元，目前市值約2.79兆。

目前輝達的市值回落至1兆美元之下，周三股價下跌22.77美元（或5.68%）至378.34美元，公司市值落在9345億美元左右。