南韓政府今日公布數據，由於全球經濟放緩導致半導體需求疲軟，南韓5月出口額已連8跌，創下2020年1月以來最長跌勢，其中半導體出口大幅下滑了36.2％。

綜合韓媒報導，南韓產業通商資源部最新數據顯示，5月出口年減15.2％至522.4億美元，主因是高基期效應以及5月工作天數較去年同期減少1.5天。南韓出口表現持續疲弱，則受主要經濟體收緊貨幣政策以控制通膨，加上經濟放緩等因素影響。

數據顯示，南韓5月進口額年減14%至543.4億美元，其中能源進口下滑20.6％，貿易逆差仍達21億美元。這也是南韓自1997年以來，再度出現連續15個月的貿易逆差。

從產品類別來看，南韓出口主力半導體晶片，5月出口額年減36.2%至73.7億美元，已連續10個月下跌，反映出消費性電子產品需求走勢低迷。

以地區來看，5月期間，南韓對最大貿易夥伴大陸的出口額下降20.8%至106.2億美元，已連續12個月下跌，主因大陸對晶片及其他IT產品需求減弱；此外，南韓對第二大貿易夥伴美國出口額也減少1.5%至94.8億美元。