蘇格蘭偏遠費特勒島（Fetlar）上一座有200年歷史的城堡宣告以3萬英鎊（約新台幣114.7萬元）出售，不過有閒錢的買家先不要衝動，原來當中有陷阱，附帶條件是支付1200萬英鎊（約新台幣4.59億元）的翻修費用，讓城堡變成世界級度假村。

綜合英國廣播公司（BBC）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，布勞山莊信託（Brough Lodge Trust）宣告，出售費特勒島上的布勞山莊（Brough Lodge）。這幢歷史超過200年的城堡坐落在40英畝的翠綠山坡地上，俯看費特勒島的草地、以及綿延至海岸邊的崎嶇峭壁，城堡旁有塔樓、庭院、以及建有圍牆的花園。

Castle for sale for £30,000 needs £12m upgrade https://t.co/cIaJZMzaTK — BBC News (UK) (@BBCNews) May 31, 2023

布勞山莊由在地商人尼柯森（Arthur Nicolson）於西元1825年建造，城堡為歌德式建築，靈感源自於尼柯森當時赴法國、義大利、瑞士旅遊的經歷。

Stunning 200-year-old castle on sale for just £30,000 – but there’s a £12million catch #Shetland #Scotlandhttps://t.co/PLPwbqHxED — Daily Express (@Daily_Express) May 31, 2023

1980年代尼柯森女士（Lady Nicolson）搬出後，布勞山莊自此閒置，2007年尼柯森家族最後一位繼承人柏蘭德（Olive Borland）將城堡所有權轉讓給布勞山莊信託，布勞山莊信託接手後，至今已花費超過50萬英鎊（約新台幣1910萬元）為城堡進行防水工程、翻新屋頂。

如今布勞山莊信託有新計畫，他們以3萬英鎊出售城堡，這個價格遠低於蘇格蘭的平均房價，根據英國土地註冊處（HM Land Registry）2022年8月數據，蘇格蘭一幢房子的平均售價為19萬5391英鎊（約新台幣746.4萬元）。

不過CNN評論當中有「陷阱」，BBC警告買家「口袋要夠深」，原來布勞山莊信託的出售附加條件是，買家要實現他們將城堡改造為「世界級度假村」的計畫，當中包括打造24間房間及一間餐廳，除了享受北海美景，遊客還能在度假村內上瑜珈、編織課，預估翻修費用將高達1200萬英鎊。

布勞山莊信託坦言他們要找的是「慈善企業家」，執行長拉特（Drew Ratter）透露，已經有好幾位潛在買家前來接洽，其中一位甚至提交詳盡計畫，不過他強調，仍歡迎其他有興趣的買家洽詢，希望達成最好的結果。

費特勒島位在蘇格蘭東北方，是薛特蘭群島（Shetland Islands）中的第四大島，從倫敦搭機要先飛3.5小時到群島的梅恩蘭島（Mainland），再搭船到費特勒島，島上目前有61位住戶。