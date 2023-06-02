觀察雙北市新建案開價行情，隨著板橋、新店、永和等新北市第一圈房價直逼8、9字頭，台北市北投區，因平實房價、優質生活環境，再次獲得購屋族矚目。近期北投出現新成屋6字頭破盤價的「捷運桃花園」，不僅價格比新北市還親民，更推出自備99萬元起交屋，晉階台北市黃金門牌，還附全室精裝修、名牌家電。用最輕鬆門檻，入主北市紅線捷運宅。

隨著新板特區、江翠北側重劃區以及央北重劃區預售推案遍地開花，房價不斷逐步向上堆疊，新北市第一圈開價已來到每坪8、90萬，不少購屋族想將目光拉回北市的新成屋，但觀察北市淡水信義線周邊房價，最燙金的信義計畫區每坪挑戰300萬元大關、雙子星特區台北車站每坪約150萬元、士林石牌生活圈每坪約120萬元，受惠捷運紅線軌道經濟，沿線房市的身價門檻水漲船高。

資料來源：甲山林集團 製表：葉思含

隨著捷運紅線一路向北，位在台北市北投區的復興崗站，房價僅新北價6字頭。指標新成屋「捷運桃花園」就標榜以新北市的價格享有台北市樹海莊園，罕見擁有近3千坪低密度高綠覆開發，由豪宅大師李天鐸操刀。2-3房規劃，用輕總價就能享受名師打造的質感住宅。

「捷運桃花園」標榜以新北市的價格入住台北市樹海莊園，建築規劃由豪宅大師李天鐸操刀。（圖/甲山林集團提供）

「捷運桃花園」主打自備99萬起交屋，即可入主台北市門牌。相較北士科園區每坪飆至120~130萬元行情，「捷運桃花園」車行僅約15分鐘不到，6字頭房價幾乎砍半。未來北士科成形後，預料將有科技新貴買盤進駐，以短短車程換取更好環境、更輕鬆房價，未來發展可期。目前交屋包含全室精裝修、家具、家電，一卡皮箱可拎包入住。吸引眾多北市換屋客前來賞屋，其中不乏近年興起的WFH居家辦公族，一致盛讚「捷運桃花園」文教、綠意氛圍，正符合在家上班的需求，隨時能放鬆身心，是都會區相當難得的環境。

「捷運桃花園」全室精裝修，一卡皮箱拎包入住，自備99萬起精裝交屋。（圖/甲山林集團提供）

捷運桃花園

接待中心： 台北市北投區稻香路161巷16弄2號

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