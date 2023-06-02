觀察雙北市新建案開價行情，隨著板橋、新店、永和等新北市第一圈房價直逼8、9字頭，台北市北投區，因平實房價、優質生活環境，再次獲得購屋族矚目。近期北投出現新成屋6字頭破盤價的「捷運桃花園」，不僅價格比新北市還親民，更推出自備99萬元起交屋，晉階台北市黃金門牌，還附全室精裝修、名牌家電。用最輕鬆門檻，入主北市紅線捷運宅。

隨著新北市第一圈開價已來到每坪8、90萬，讓不少購屋族想將目光拉回北市的新成屋，其中台北市北投區的復興崗站，房價僅新北價6字頭，以優質地段與生活環境最受到市場矚目。

復興崗站生活圈不僅坐享台北市黃金門牌，單價還相較新北市親民。文教綠海特區，日常生活機能皆備。（圖/甲山林集團提供）

如近來最熱銷的指標新成屋「捷運桃花園」，不僅步行約10分鐘內可抵捷運復興崗站。附近有多座公園，近薇閣、奎山等明星學校，文教氣息濃厚。日常生活機能皆備，鄰近北投行政商圈與全聯、家樂福，行車約5分鐘到Costco北投店。醫療方面更享有台北榮總、三軍總醫院、振興醫院、和信治癌中心在側，食衣住行育樂機能完整。

「捷運桃花園」主打自備99萬起交屋，即可入主台北市門牌。相較北士科園區每坪飆至120~130萬元行情，「捷運桃花園」車行僅約15分鐘不到，6字頭房價幾乎砍半。未來北士科成形後，預料將有科技新貴買盤進駐，以短短車程換取更好環境、更輕鬆房價，未來發展可期。目前交屋包含全室精裝修、家具、家電，一卡皮箱可拎包入住。吸引眾多北市換屋客前來賞屋，其中不乏近年興起的WFH居家辦公族，一致盛讚「捷運桃花園」文教、綠意氛圍，正符合在家上班的需求，隨時能放鬆身心，是都會區相當難得的環境。

「捷運桃花園」近鄰捷運鑽石紅線復興崗站，罕見擁有近3千坪低密度高綠覆率大基地開發。（圖/甲山林集團提供）

捷運桃花園

接待中心： 台北市北投區稻香路161巷16弄2號

貴賓專線：02-2896-9911