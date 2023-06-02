美國軍方上月30日發布聲明指控，上周解放軍一架殲-16戰機在南海上空攔截美軍RC-135偵察機時，從機鼻橫向直切過去，迫使美軍機在殲-16產生的機尾亂流中飛行，痛批殲-16進行「沒必要的挑釁行動」。對此，前海軍艦長黃征輝1日就表示「這次這個殲-16飛行員這麼做，是飛行員自己個人的意思，或是上面給他的意思？我願意賭這個飛行員是上面命令他這麼做」，引發討論。

黃征輝1日在中天節目《Cti Talk》中表示，「這個殲-16在空中做這個動作是非常危險的，而且是不尋常的，通常沒有國家會這樣做的，是非常異於常態的一次」，黃征輝更接著說，「美軍的偵察機經常跑到中國大陸的家門口去看他們在幹什麼，這是一個幾十年來的常態，美國都說這是他自由航行，而這一次不管誰對誰錯，應該第一個要去想到，這次這個殲-16飛行員這麼做，是飛行員自己個人的意思，或是上面給他的意思？」

黃征輝也斷言，「我猜測最近中、美劍拔弩張，現在北京對美國的態度是越來越硬了，懶得再去忍受美國的這些欺負」，黃征輝更說，「我願意賭這個飛行員是上面命令他這麼做，而這一次RC-135在這裡走動的時候，很多人都說是之所以殲-16這次有這麼激烈的行動，是因為底下正好山東艦經過那附近，是非常近的，那這是不是美國挑釁的動作？而這都清楚的標示出，解放軍不再忍受美國這些過度不合理的行為」。