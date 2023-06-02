2022九合一選舉牽動2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，引發各界關注。而根據《美麗島電子報》上月29日公開的最新民調可以看到，代表民進黨出戰的副總統賴清德支持度達35.8％，位居第二的則是代表民眾黨參選的柯文哲，支持度為25.9％，而國民黨的侯友宜僅剩18.3％。對此，前立委沈富雄1日就表示，「侯友宜就把這一份民調當成警訊、警鐘，要拚了」，引發討論。

沈富雄1日在廣播節目《POP撞新聞》中表示，「侯友宜就把這一份民調當成警訊、警鐘，要拚了，這警鐘敲得非常響」，沈富雄更說，「要從科學角度去檢討，你的支持者跑到哪去了？」沈富雄也接著分析，首先侯友宜自己黨內的凝聚力，少了10％至15％，這10％至15％要回來，侯友宜就是「什麼都不要做，好好的去拚，大家就會自動回歸，你把黨內的凝聚力，提高到像賴清德和柯文哲一樣，大概是85％至90％之間就可以了」。

沈富雄更接著說，「第二點就是年輕人，年輕人都跑掉了」，沈富雄最後更表示，而年輕人跑掉的原因，剛好跟老國民黨不要侯友宜的原因剛好相反，「而侯友宜要有所取捨，要在年輕人這一塊著力才對，原則上侯友宜要在戰略上要做到『快、狠、辣』，這樣大家就會醒過來了」。