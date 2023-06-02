蔡英文總統執政第七年，根據最新民意調查，滿意度39%，較連任前兩年時增加3個百分點，但仍低於不滿意的48%。同時該份民調更指出，蔡政府在維護外交表現不滿意比例增加5個百分點至48％，轉高於滿意的40％，同時也有49％的民眾不滿意蔡英文處理兩岸關係，增加了4個百分點，有40%滿意，則減少3個百分點。

根據《TVBS》民意調查結果顯示，日前宏都拉斯與中國大陸建交，並宣布與我國斷交，台灣的邦交國數量也因此減少成為13個，同時在蔡英文總統任內也已經斷交9個國家，因此對於政府維護外交方面的表現，民眾感到不滿意的比例較去年增加5個百分點至48％，滿意的比例則減少5個百分點為40％，不滿意的比例轉為高於滿意。

而在處理兩岸關係上，近年共機、共艦頻繁擾台，同時加上兩岸交流受到新冠肺炎影響，是否能夠恢復受到關注，更有人擔憂兩岸關係越發緊張，恐會引起戰爭。該份調查也詢問民眾對於蔡英文總統處理兩岸關係表現的看法，其中有49％民眾表示不滿意，較去年調查增加4個百分點，而滿意比例為40%，則是減少3個百分點。