民進黨前黨工透過臉書指控，自己在民進黨工作時遭遇性騷擾，而時任婦女部主任的民進黨副秘書長許嘉恬竟冷處理，引發輿論炸鍋。民眾黨台北市議員林珍羽1日在《新聞大白話》節目直批，民進黨開的記者會完全不知所云，竟然叫媒體小心不要造成傷害，加害者就是民進黨，怎麼還有臉去要求別人？民進黨喊零容忍，但自己卻忍了九個月才道歉，這就是綠營對女權自助餐的予取予求，呼籲台北市勞動局立即開罰民進黨。

「綠色執政，性騷保證！」林珍羽提到，過去包括丁允恭的「才幹過人」，王定宇與房東的房客情，王必勝有正宮、有小三、還有小孩，還有林秉樞毆打高嘉瑜，民進黨放在哪裡？完全無視這件事情。還有陳宗彥「小芸有空嗎」，陳時中的鹹豬手，台南前經發局長跟8位酒店妹、4萬9的情趣娃娃，溫朗東買春不付錢，陳致中召妓，梁文傑流連酒店摟妹，柯總召的婚外情等等，這些都是在民進黨任內發生的事情。

林珍羽表示，今天雇主如果已經知道有性騷擾事件，主管都知道，督導也知道，自己今早11點也說了，台北市勞動局立即去開罰單，因為《性平法》第13條，由主管機關來開罰。

「今天事情已經到了這個節骨眼了，你們說零容忍，零容忍的程度是你們可以忍了九個月！」林珍羽直言，在深夜才道歉，這就是民進黨的婦女部？「這個就是你們對女權自助餐的予取予求！」寧可讓一個受害者，自己努力九個月平復之後，民進黨才出來開記者會。

林珍羽強調，民進黨開記者會，發言人還說，我們要站在受害者的立場，每一篇報導都要特別地小心。你們拖了九個月，還要去叫這些媒體朋友要小心，不要去加害到受害者？加害者就是你們民進黨黨部不是嗎？怎麼還有臉去要求別人：你們不要加害她們！

「你叫她練習什麼？練習妳的丹田？練習喊出聲，喊到讓人家聽得到？」林珍羽質疑，這就是民進黨婦女部對女性、女權的保護嗎？「我看不到！民進黨政府到底在做什麼？」所以強烈要求台北市勞動局立即去開罰，因為事證已經很明確了，勞動局不要再等。民進黨開這個不知所云的記者會，完全不知道講的是什麼，只說我們收到了，我們不要害這個被害人，但現在還不是策動了網軍，在她的臉書一直不斷地檢討被害人？

林珍羽說，這就是民進黨正在做的事，「民進黨黨中央，民進黨的婦女部，準備接受罰單吧！」