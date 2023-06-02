高雄市左楠區立委選舉，國民黨提名市議員李眉蓁，將對上民進黨徵召的市議員李柏毅。《中天電視》YT 1日針對「高雄市左楠區雙李對決！如果明天就要投票，你支持國民黨李眉蓁？還是民進黨李柏毅？」進行網路民調，截至1日晚上，高達91%的網友選擇李眉蓁，李柏毅則僅獲9%網友支持。

《中天電視》YouTube頻道1日起針對「高雄市左楠區雙李對決！如果明天就要投票，你支持國民黨李眉蓁？還是民進黨李柏毅？」進行網路民調，截至1日晚上11點，已有2.6萬名網友投票。李眉蓁獲91%的網友支持；李柏毅僅獲9%網友支持。

網友紛紛表示，「針對碩士論文被嚴格檢視，慷慨認錯，重新唸回；誠知恥近乎勇，偉哉眉臻！佩服」、「民進黨做得太爛了，連黨工性騷擾的事情也要吃案，太扯了，2024下架民進黨」。

還有網友認為，「支持國民黨優質的、認真的、有前瞻、有國際觀的李眉蓁，左楠區加油」、「李眉蓁是值得支持的，因為論文事件她說到做到，不像蔡英文不敢公開」。