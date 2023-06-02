昨（1）日晚間23時許台北市南京東路三段南京微風百貨，3名工人在外牆施工時發生吊籠傾斜導致受困，消防局利用雲梯車將3個工人救下。（翻攝畫面）
昨（1）日晚間23時許台北市南京東路三段南京微風百貨，3名工人在外牆施工時發生吊籠傾斜導致受困，消防局利用雲梯車將3個工人救下。（翻攝畫面）

昨（1）日晚間23時許台北市南京東路三段南京微風百貨，工人在外牆施工時發生吊籠傾斜導致受困牆外區，消防局接獲案，立即派員到場救援，利用雲梯車將3個工人救下，詳情仍待釐清。

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