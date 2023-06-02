南京微風百貨傳工安意外 3工人外牆施工吊籠傾斜受困 00:062023/06/02 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 昨（1）日晚間23時許台北市南京東路三段南京微風百貨，3名工人在外牆施工時發生吊籠傾斜導致受困，消防局利用雲梯車將3個工人救下。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 昨（1）日晚間23時許台北市南京東路三段南京微風百貨，3名工人在外牆施工時發生吊籠傾斜導致受困，消防局利用雲梯車將3個工人救下。（翻攝畫面） 昨（1）日晚間23時許台北市南京東路三段南京微風百貨，工人在外牆施工時發生吊籠傾斜導致受困牆外區，消防局接獲案，立即派員到場救援，利用雲梯車將3個工人救下，詳情仍待釐清。 高雄小港工地鷹架遭強風吹落 鐵條貫穿民宅 工務局出手了 陸5月房價下跌 百城新房價格止漲轉跌 5縣市大雨繼續炸！瑪娃現「雙中心」異象 專家曝原因 #微風百貨 #外牆 #吊籠 #傾斜 #受困 也許您會感興趣 推薦閱讀 大樓玻璃遭強風吹落3層樓砸毀3輛車 潮州鎮光復路段封路中 15:422023/06/01 社會 TOYOTA CC強打汽油版 購車送dyson吹風機組 11:252023/06/01 生活 霧峰登山、單車路線多 爭取延伸小百岳打造「大坑第二」 16:042023/06/01 生活 豐原太平洋百貨金門展盛大登場 一次買足地方特產 20:102023/06/01 寶島 南部大雨連下5天！專家曝下周恐有熱帶低壓生成 12:442023/06/01 生活 進出口受挫 陸中西部外貿大省經濟失速 12:382023/06/01 兩岸 《百貨股》全家旗下支付3混血 朝向金融新時代 11:482023/06/01 財經 秘魯鬥牛節開跑才2天 至少傳11人受傷 17:152023/06/01 國際 布林肯稱美歐聚焦對陸「去風險」 毛寧駁斥嗆：要搞清楚 17:002023/06/01 兩岸 《熱門族群》輝達掀AI旋風 外資最新點將錄曝光 12:282023/06/01 財經 颱風季特徵出現了 鄭明典：尺度極大「環繞整個地球」 14:092023/06/01 生活 無菜單鐵板燒店再增一家！「明水然．樂」插旗遠百信義A13 11:142023/06/01 生活 董娘逛街弄丟「百萬Tiffany藍鑽」婚戒 焦急找3天結局曝光 15:272023/06/01 社會 董娘百萬Tiffany鑽戒找到了！ 清潔婦：鑽戒超大顆以為是玩具 18:462023/06/01 社會 男子借錢投資虧百萬 跨座頂樓外牆嚇壞爸媽 12:562023/06/01 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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