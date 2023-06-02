張家瑋、謝京穎互扯頭髮。（民視提供）

張家瑋被謝京穎呼巴掌。（民視提供）

飾演謝京穎媽媽的廖家儀勸架。（民視提供）

張家瑋情緒崩潰。（民視提供）

李國超劇中綁架黃文星。（民視提供）

民視8點檔《市井豪門》中的謝京穎、張家瑋正式撕破臉！兩人在最新劇情中直球對決、大打出手，豁出去互扯頭髮，還呼巴掌，模樣超狼狽！

張家瑋飾演的高晶晶，從中阻撓謝京穎飾演的陳宇潔爭取監護權大戰，甚至假孕爭寵要騙張書偉跟她結婚，不料婚結不成，兩女也正面翻臉上演情敵對打。謝京穎表示，這場跟張家瑋直球對決的戲，演得太過癮了，而且打架一次就完成，沒有NG重來，笑說果然是情敵，打起來特別有默契，只是她回家後發現喉嚨痛，雙腿都發麻，因為兩人穿高跟鞋上場，還要Hold住核心，加上在麵攤拍攝，旁邊都是「武器」，難度相當高。

謝京穎說，看別人互扯頭髮打架好像很容易，沒想到真正開打時發現很難勾到對方的頭髮，反而是打巴掌很順手，啪啪啪的一個接一個；由於兩人很熟，拍攝前有先預演要怎麼打，才能完美呈現瘋女人的猙獰感。一旁圍觀的演員也說果然不能惹到女人，生氣起來很可怕。

張家瑋說這一場又突破她的極限，雖然兩人身上都有不小心留下瘀青，但讓觀眾看得過癮是最重要的事。

此外，李國超飾演的徐天福，因不滿李俊杰（黃文星飾）長期對徐家人施壓，決定綁架他到海邊攤牌，也因此爆開兩人是父子的身世之謎。這場在懸崖邊對峙的戲，李國超表示，大隊人馬到山上的懸崖邊拍攝，當天風很大，還好他跟黃文星都不怕高，只是因為劇中他把黃文星綁起來，手跟腳都綑綁住，很怕風吹一下他就滾落山坡，所以隨時都要拉著他，他說導演也很貼心，有避開危險的位置。

當天是黃文星劇中身世之謎揭曉，兩人卯足全力備好台詞，李國超說黃文星背詞功力一流，這一場預計耗時10小時拍攝，兩人5小時就完成，很期待成果。