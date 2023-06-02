NVIDIA輝達創辦人兼執行長黃仁勳訪台引發旋風，帶來的圖形晶片及AI發展願景引發熱議。媒體人王尚智1日在《頭條開講》節目強調，特斯拉執行長馬斯克近日訪中國大陸，31日到上海引起轟動。緊接著黃仁勳也將訪陸，在中方制裁美光不久的當下，美國最頂尖的商業領袖，紛紛展現對近距離接觸大陸產官學的需求。黃仁勳所說的AI新技術系統，將來對製造化產業的升級，是中國大陸最需要的，所以黃仁勳當然要趕快去。

王尚智表示，現在全台灣在觀察產業的人都知道，現在特斯拉執行長馬斯克在中國大陸，他31日到了上海，引起很大的轟動。接下來黃仁勳，更是像一個搖滾巨星要來。很大的原因還是在於，中國大陸先前對於美光的開鍘，相信馬斯克跟黃仁勳訪陸的行程，都不會是臨時性的。

王尚智提到，但是確實是比較少見，美國在全世界最頂尖的商業領袖，這一波都去訪陸。相信都是中國大陸在處理美光之後，非常需要中國市場，或影響中國市場很大的這些產業巨頭，還是需要當面去了解，或跟中國大陸產官學各方面有所接觸。

「這些企業界領袖的影響力，坦白說已經不輸政治領袖！」王尚智強調，已經不輸德國總理蕭茲、法國總統馬克宏這些人。

王尚智指出，黃仁勳、NVIDIA的厲害之處是，美國對中國大陸的晶片封鎖這麼嚴重，可是NVIDIA就是有辦法，能專門在美國的封鎖禁令之外，特別客製設計新晶片賣給中國大陸。而且黃仁勳說過了，他接下來的計畫，是AI的新技術系統，要賣給很多製造化的產業。而這種製造化的升級，全世界誰最需要？中國大陸！也就是中國大陸的市場，不只是現在輝達的晶片而已，還包括未來輝達的AI技術，「黃仁勳當然要趕快去啊！」