拉麵登台後，就一直是民眾最喜愛的食物之一，近日台北拉麵店排名也曝光，第一名由24小時營業的一蘭拉麵奪下，但不少網友看完排名後，卻大笑「有貓膩」。

臉書發票載具日前發文「台北拉麵店排名大PK」，表示團隊統計了近來一個月的發票數字，整理出台北銷量最好的前5大拉麵連鎖店，冠軍寶座由24小時營業，卻仍時常需要排一小時以上的一蘭拉麵奪下；亞軍則是以叉燒拼盤出名的隱家拉麵。

緊接著第三名為來自紐約、主打為雞白湯的鳥人拉麵；第四名為老字號的屯京拉麵；最後則是同樣老字號的樂麵屋。

文章曝光不少拉麵迷也留言討論，但多數覺得有更好的拉麵店沒上榜，卻也有許多網友認為文章有「弦外之音」，紛紛開酸：「這是發票數量排名不是好吃排名啊」、「一蘭24小時要怎麼輸」、「不逃漏稅的拉麵店，我可是不吃的唷」、「很多更好吃的沒上榜，知道是怎麼回事了嗎」、「不就是嘴一堆拉麵店沒開發票嗎XD」、「心目中的神店沒上榜可以請國稅局去看看」。