1994年從台中發跡的「萬客什鍋」，以台式火鍋起家，「燒酒雞鍋」是店家招牌。 (萬客什鍋提供)

「蔥燒蝦仁飯」滿滿的蝦仁搭配青蔥，加入特調醬汁一起拌炒，鹹甜好味非常唰嘴。(萬客什鍋提供)

「好運燒麻糬冰」以台灣傳統古早味點心「燒麻糬」改良而成，冷熱交織出甜蜜滋味。(萬客什鍋提供)

「萬客什鍋」經典雞滷飯，肥美不膩的滷肉搭配雞腿肉絲，口感絕佳，鹹香滷汁很下飯。(萬客什鍋提供)

「萬客什鍋」特色鍋物「絲瓜蛤蜊石頭鍋」售價368元。(萬客什鍋提供)

以台灣經典酒家菜為靈感的「魷魚螺肉蒜烏骨雞鍋」，售價458元。(萬客什鍋提供)

特別的是客人點購「燒酒麻香鍋」系列，可在吧檯近距離欣賞「火焰秀」，照片為「燒酒雞鍋」。(萬客什鍋提供)

「萬客什鍋」台北二店從近午11點半營業到凌晨3點，滿足不同時間想吃鍋的族群。(萬客什鍋提供)

「萬客什鍋」台北二店全店共有76個座位，用餐環境寬敞舒適。(萬客什鍋提供)

台灣人愛吃鍋，對火鍋的熱愛程度沒有淡旺季之分，也因此各式特色火鍋林立。台中知名排隊鍋物名店「萬客什鍋」，5月揮軍北上，在台北中山美食戰區開設台北第二間店，並祭出獨家販售「蔥燒蝦仁飯」和「好運燒麻糬冰」兩款台味小吃，讓火鍋控邊嗑鍋邊爽吃台灣經典小吃。

1994年從台中發跡的「萬客什鍋」，以台式火鍋起家，創立至今研發多款令粉絲喜愛的台式鍋物，像是燒酒雞鍋、絲瓜蛤蜊石頭鍋等，就連附餐、點心都極為講究，用餐時段常一位難求，門口大排長龍是店家日常，還被網友封為「最狂排隊火鍋店」。

在台中有5家門店的「萬客什鍋」，2021年4月首度北上插旗台北松山區，雖然後來遇到三級警戒，全台餐飲禁內用，好滋味仍無懼疫情侵擾，開放內用後，不少饕客聞「香」而來，店門口常見絡繹不絕的排隊人龍。記者曾在2022年時搭車經過「萬客什鍋」台北一店，餐廳走廊長長的排隊人潮瞬間吸引我目光，令我印象深刻，果然不枉費「最狂排隊火鍋店」名號。

「萬客什鍋」台北一店受歡迎，業者耗時2年時間籌備，台北二店5月中旬正式對外試營運。記者實際走訪位於長安東路的台北二店，開箱「萬客什鍋」台北二店的亮點與吸客特質。

亮點1.新店限定台味小吃 獨賣蝦仁飯、燒麻糬冰

「萬客什鍋」不只賣台式鍋物，在店內可吃到麻油炸蛋、雲朵白糖粿、古早味炸年糕、香絲鍋巴鹹酥雞等台味十足的熟食，這些在火鍋店看似配角的熟食，好滋味擄獲不少饕客芳心，算是台式火鍋新餐食體驗的開創先鋒。看好消費者對台式古早味的喜愛，台北長安東店獨家推出「蔥燒蝦仁飯」與「好運燒麻糬冰」兩款新品誘客。

「蔥燒蝦仁飯」滿滿的蝦仁搭配青蔥，加入特調醬汁一起拌炒，彈牙脆口的蝦仁搭配蔥香，鹹甜好味非常唰嘴。一碗「蔥燒蝦仁飯」約有5到6隻飽滿蝦仁，鋪在宛如小山丘的米飯上，讓食客過足蝦癮。

這碗看似尋常的「蔥燒蝦仁飯」可是業者研發了足足半年才成功的秘密武器，製程費工，蝦仁去殼後先沾薄粉下鍋油炸，保持酥香彈牙口感，再下鍋與蔥段爆香，最後加入獨門醬汁提升味道。有別於一般偏軟爛的蝦仁飯口感，「蔥燒蝦仁飯」的米飯吃起來粒粒分明，均勻混合炒料的濃郁香氣，吸收了滿滿的蝦子鮮甜精華；淡淡的金黃醬色賦與食物更多層次的滋味，食欲瞬間被勾起。可以搭配招牌麻油炸蛋，蛋黃均勻混合到每一粒米飯上，閃亮金黃的色澤搭上麻油蛋黃香，越吃越唰嘴。

另一款新店獨售的則是「好運燒麻糬冰」，以台灣傳統古早味點心「燒麻糬」改良而成的「好運燒麻糬冰」，以純糯米磨出的糯米漿製成清甜滋味的麻糬，遵循傳統煮製工序；另以紅糖水小火燉煮糯米糰子，讓紅糖香氣慢慢滲透進麻糬裡，每一口麻糬都能吃到紅糖水的香甜；麻糬再分別使用花生粉和芝麻粉包裏，最後放置剉冰上，淋上濃郁煉乳，冷熱交織出甜蜜滋味。此外，店家還提供「經典雞滷飯」、「銷魂舒肥雞肉飯」等招牌附食，讓民眾可以加購或單點享用。

亮點2.特色鍋物取經台菜 湯底多元、炒料添香

「萬客什鍋」主打各式經典台式火鍋與附食、點心，台式火鍋在台灣不算稀罕，「萬客什鍋」為何能以台式火鍋闖出自己的路，變成排隊名店？主要在於各種火鍋開鍋時都會先「爆香」，再用獨家醬汁提味，最後注入湯頭。爆香時香氣撲鼻，先勾起肚裡的饞蟲。

記者試吃「絲瓜蛤蜊石頭鍋」，這款鍋物使用薑片、麻油與大份量絲瓜爆炒，再加入高湯與蛤蜊，帶出絲瓜清甜。麻油、薑片、蛤蜊和湯頭的味道通通滲入絲瓜裡，絲瓜吃起來仍保有清甜口感、鮮美多汁，更多了濃郁的多層次風味。而湯頭在爆香食材的加持下，甘甜爽口，濃郁卻不厚重，涮肉吃滋味迷人。

其他特色鍋物還有以台灣經典酒家菜為靈感的「魷魚螺肉蒜烏骨雞鍋」、「萬客燒酒雞鍋」、「剝皮辣椒烏骨雞鍋」、「爆炒蒜頭蛤蠣烏骨雞鍋」等，都是取經典台灣味改良創作的特色鍋物，各有擁護者。

特別的是客人點購「燒酒麻香鍋」系列，可在吧檯近距離欣賞「火焰秀」，不過「火焰秀」僅限有吧檯的門店才可欣賞，台北二店並無吧檯。燒酒鍋以整罐19度料理米酒做為湯底，經中藥材與米酒燃點揮發，再加入獨門高湯搭配烏骨雞，精華全濃縮釋放在湯頭。客人可依照個人喜好選擇全燒與不燒的料理方式，全燒酒精近乎揮發，湯頭鮮甜僅留下酒香和藥材香；半燒則可後續自行加入剩下的半罐米酒，更能吃出暖心暖胃的幸福感，而不燒可品嚐到傳統燒酒雞的正宗風味。

店家提供的鍋物價格落在300元到500元不等，所有鍋物均附綜合菜盤、附食、主餐與甜點，門店設有自助飲料吧，多種飲料任意喝。

亮點3.台式鍋物店簡約時尚 半夜嗑鍋也可以

繼台北八德店後，「萬客什鍋」台北長安東店落腳於上班族人潮聚集與美食競爭激烈的伊通街商圈內。以現代台式火鍋店美學出發，採極簡內斂設計風格，色調溫潤沉穩的木質櫃檯，大面積溫暖淺卡其牆面與棕色木頭搭配，頗有簡約時尚之感。全店共有76個座位，用餐環境寬敞舒適。

此外，店家從近午11點半營業到凌晨3點，滿足不同時間想吃鍋的族群，堪稱「火鍋版深夜食堂」。值得一提的是即使營業到三更半夜，業者透露「入夜後的消夜時段仍可見排隊民眾」，難怪被網友稱為「最狂排隊火鍋店」。

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