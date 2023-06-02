民進黨前黨工透過臉書指控曾在黨內工作時遭遇性騷擾，而時任婦女部主任的民進黨副秘書長許嘉恬竟冷處理，引發輿論炸鍋。民進黨1日開記者會說明，許嘉恬停職候查；時任黨副秘書長、負責督導婦女部的林飛帆，也為沒有積極處理道歉，網友翻出林飛帆2014年護航太陽花同志陳為廷襲胸的說詞，包括「他已為錯誤付出代價」、「我們都不是完人」、「我們都是充滿缺陷的人」，狠酸林飛帆「9」。

受害前女黨工爆料，稱去年9月遭承攬黨部工作的廠商導演「輝哥」在車上襲胸，申訴時竟遭許嘉恬反問「妳為什麼不跳車？」林飛帆1日在民進黨對性騷事件的記者會出面表示，他身為督導主管，員工遭到性騷擾卻未能在第一時間承接住當事人、提供必要協助，造成當事人獨自承受這些壓力跟傷害，他表達歉意；並強調許嘉恬曾簡略向他報告，他只獲知當事人沒有要走申訴程序，但確實忽略背後原因。

但許多網友並不買帳。PTT鄉民挖出林飛帆2014年時坦承早就知道陳為廷曾有襲胸行為，更說出「他已為錯誤付出代價」、「我們都不是完人」、「我們都是充滿缺陷的人」等緩頰護航言論。紛紛直言酸「有9萬元可以領，我應該也會容忍」、「9年前林飛帆力挺性騷慣犯，9年後還是力挺」，還有人陰謀論推測「如果林飛帆這樣吃案，我懷疑民進黨內受害的不只一個」、「在家裡看到一隻蟑螂,就絕對不只是一隻蟑螂啊！」

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