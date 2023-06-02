如果即將展開第二段姻緣，卻突然收到前親家的送禮，到底該不該收？一名女網友表示，自己再過幾天就要舉辦婚禮了，卻突然收到前婆婆送的整組金飾，讓她感動卻又不知如何是好。

女網友在「匿名公社」發文表示，自從丈夫過世後，她也帶著孩子離開了婆家，3年來幾乎沒有聯絡，就在今年5月，答應了男友的求婚，再過幾天就要訂婚，展開第二段姻緣，而媽媽認為該先知會前親婆婆一聲，但她認為沒必要而作罷。

未料此時前婆婆突然到公司找她，不但送她一袋零食，還有整組的結婚金飾與祝賀卡片，讓她感動不已，卻又手足無措。原PO表示，前夫是獨子，過世後她「很無情地」帶孩子到別的地方生活，除了孩子生日外，就完全沒有連絡，不知道自己有沒有資格收下這組金飾，該不該還回去。

文章貼出後引發熱烈討論，不少網友紛紛認為原PO該收下：「就收下吧，然後多帶孩子去探望前婆婆」、「不需要因為是前婆家而有什麼顧慮」、「你知道婆婆的心意了，不用在乎3年間沒聯絡，現在開始都來得及」、「不用還，另外挑一份禮物送前婆婆」、「可以收下，這表示前婆婆真的把你當女兒看了，記得往後多聯絡就好，讓她多看孫子」。

也有部分網友認為原PO應該先說清楚是否與前夫有何糾葛：「為什麼當初要離開呢？」、「當初無情的堅持帶走孩子原因是什麼？現在原因還成立嗎？不然不知道該怎麼建議」、「退了吧，如果妳收下的話，跟妳的無情，顯的格格不入」、「可以把東西退掉，多跟老人家聯絡就好」、「你不用對前婆婆盡孝道，但不能剝奪孩子的親情」、「其實可以認前婆婆當乾媽，但還是要先說當初是否有發生過不愉快」。