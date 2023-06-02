在法國網球公開賽雙打賽事奮戰的台灣好手，謝淑薇在女雙也傳回捷報，這次和中國大陸王欣瑜組成海峽組合，兩人在台北時間1日深夜11點過後首輪賽事登場，從第一盤到第二盤連拿了8局奠定勝基，全場只掉3局，以6比0、6比3解決哈薩克普婷賽娃（Yulia Putintseva）／俄羅斯拉希莫娃(Kamilla Rakhimova)，下一輪對上大會第9種子。

謝淑薇生涯擁有4座四大賽雙打冠軍，其中一座是2014年法網，當時的搭擋是中國大陸彭帥，之前休息一年、今年回歸賽場的謝淑薇，來到熟悉的紅土大滿貫首場比賽就和搭檔王欣瑜發揮不錯，首盤賞了對手「甜甜圈」，不到半小時就輕鬆拿下，第二盤前兩局也是趁勢拿下，該盤第3局首度遭破發，但很快下一局就又再破發回來維持局數上的領先優勢，整場比賽歷時66分鐘鎖定勝利。

謝淑薇／王欣瑜將和法國美拉德諾維奇（Kristina Mladenovic）／大陸張帥這對種子組合爭奪女雙16強。