南韓知名女星秋瓷炫當年因跟彭于晏合作電視劇《戀香》走紅，從而打入大陸市場，接拍諸多戲劇作品，後來更與同劇演員于曉光擦出愛火，2017年攜手步入禮堂，並生下一子「大海」，最近她在大陸錄製人氣綜藝節目《乘風2023》，未料于曉光被狗仔爆料出軌，甚至現在還有聯繫，對此，于曉光回應了。

大陸狗仔「超能攝影陽陽」在網路節目表示于曉光2021年爆出外遇醜聞，經過了解並非事實，但于曉光確實趁著疫情嚴重，秋瓷炫返回韓國期間，劈腿參加過《浪姐》的「離婚女星」，並表示雙方現在還有聯繫，卻未出示任何證據。

于曉光強調未出軌。(圖/于曉光 微博)

對此，于曉光1日晚間在微博直接點名狗仔，要求閉上嘴巴：「這是法治社會，請不要隨意詆毀別人的婚姻和家庭。我沒有出軌，我愛我的家人，他們也同樣愛我」，隨後向狗仔放話不要只敢戴口罩爆料，大可直接找他對質。

事實上，于曉光跟秋瓷炫2017年結婚後，曾一同錄製南韓夫妻綜藝節目《同床異夢2-你是我的命運》，展現跨國婚姻之下的感情經營之道，中韓模範夫妻形象深入人心，未料2021年陸網流出一名美女坐在于曉光大腿的照片，引發軒然大波，對此秋瓷炫幫忙緩頰，表示對方的職業是一名導演，是夫妻倆都認識的熟人，並未有不倫之事，而于曉光則表示無論關係再要好，都應該知道這種行為容易引發誤會，並表示通過這件事，反省了許多，也對老婆相當抱歉。