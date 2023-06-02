資深媒體人狄志為除了常在談話性節目分享觀點，也常在社群平台分享生活，1日晚間，他發文表示在回家的路上，前方居然有一名男子探出車窗猛吐，除了相當危險之外，還吐到他的擋風玻璃上，這種舉動讓他無奈直呼：「怪事天天有！」

狄志為透露當時順路載朋友，沒想到目睹前方有人把頭伸出窗外狂吐，且至少吐了3至5分鐘，嘔吐物甚至噴到擋風玻璃，讓他嚇得形容此景：「就像大法師電影中被附身的人一般」，除此之外，狄志為也替對方捏把冷汗，表示這種行為過於又危險又沒公德心，很多車子險些撞到他的頭，沒被撞算是命大，直呼：「非常不好的示範！怪事天天有！」。

貼文曝光後，網友們紛紛回應：「拚了命在活著」、「我的天是噴泉」、「我的老天爺，我也要吐了」、「當下狄大哥應該心裡挺驚悚的」、「沒公德心耶，我在想萬一有騎士騎過去哩」、「也太扯了吧！真的是什麼事情都會發生呀！大大！」

狄志為發過一篇茶葉蛋文，他表示某天到超商，一名女客人發現茶葉蛋的桶子有10塊錢，便拿著錢去問店員，表示既然自己這麼誠實，可否以這個硬幣支付茶葉蛋的錢，對此，狄志為表示不去評論對方是否有錯，但他推測多數人遇到這種情況，要不拿10塊去付錢、拿給店員或是直接忽略，從中可以觀察到人性，值得好好深思。