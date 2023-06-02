80歲拜登頒授文憑後轉身仆倒人前。

年長者最怕摔，80歲高齡的美國總統拜登1日又在眾人面前慘摔。拜登出席科羅拉多州美國空軍學院的畢業禮，頒授最後一名學員文憑後轉身離開時，突然在台上跌倒，整個跌坐在地上，一度站不起來的拜登，最後由身旁3人扶起後，自行走回座位。

拜登跌倒起身後，隨後伸手指向地上的沙包，似乎在說被沙包絆倒。(圖/美聯)

根據現場影片，拜登跌倒起身後，隨後伸手指向地上的沙包，似乎在說被沙包絆倒。白宮工作人員表示，當時台上有個沙包，拜登跌倒後無恙。

拜登2021年3月造訪亞特蘭大嚴重槍擊案後，回程登上空軍一號時，在階梯上連摔3次。

拜登是美國史上首位年過八旬的總統，明年將競選連任。醫師今年曾在報告中稱拜登身體健康，而且會固定運動。這已經不是拜登第一次在人前跌倒，最令人心驚膽跳的一摔，是2021年3月造訪亞特蘭大嚴重槍擊案後，回程登上空軍一號時，在階梯上硬生生連摔3次。白宮發言人事後稱當時風太大，強調拜登健康沒問題。今年2月，拜登結束波蘭與烏克蘭4天行程，從波蘭華沙登上空軍一號專機返回美國時，又在樓梯上跌倒。拜登5月出席日本廣島G7峰會的活動，在嚴島神社下樓梯時又一個踉蹌，所幸及時穩住沒跌倒。

拜登今年2月從波蘭華沙登上空軍一號專機返回美國時，又在樓梯上跌倒。