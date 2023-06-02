華爾街股市主要指數今天收高，因投資人看見能避免美國首次違約的舉債上限協議取得進展，同時寄望聯邦準備理事會（Fed）可能暫停升息。
道瓊工業指數上漲153.30點或0.47%，以33061.57點作收。
標準普爾500指數上揚41.19點或0.99%，收4221.02點。
科技股那斯達克指數勁揚165.69點或1.28%，收13100.98點。
費城半導體指數上漲53.56點或1.55%，收3506.74點。（譯者：楊昭彥）1120602
華爾街股市主要指數今天收高，因投資人看見能避免美國首次違約的舉債上限協議取得進展，同時寄望聯邦準備理事會（Fed）可能暫停升息。
道瓊工業指數上漲153.30點或0.47%，以33061.57點作收。
標準普爾500指數上揚41.19點或0.99%，收4221.02點。
科技股那斯達克指數勁揚165.69點或1.28%，收13100.98點。
費城半導體指數上漲53.56點或1.55%，收3506.74點。（譯者：楊昭彥）1120602
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