本月1日是六一國際兒童節，香港喜劇天王「星爺」周星馳在Instagram發文自曝，5歲曾在幼兒園的開學典禮瀨屎（拉褲子）。同時，他更希望以此收集網友的「童年尷尬往事」。貼文曝光後，引來許多人參與及朝聖，目前已累積數千則留言和數萬個按讚人次。

周星馳自從2022年開通Instagram帳號，除了經常分享私人生活點滴，也會不時和粉絲互動。他此次先是貼出2張拍攝電影《長江7號》的花絮照，可以看到他和兒童演員有說有笑，還伸手擠了對方的臉頰，模樣相當逗趣。

同時，周星馳發文寫下，「正如偉人甘地和甘比所講『往事如煙，不堪回首』，適逢兒童節，不如一人說一件最不堪的童年尷尬事，最多Like的十位，將會收到兒童節神秘禮物一份。」接著他便自告奮勇，透露「我先說，5歲時曾在幼兒園開學典禮上瀨屎（拉褲子）」。

貼文曝光後迅速掀起熱烈迴響，目前已累積數千則留言和數萬個按讚人次，有網友透露「幼稚園鍾意個男仔，但係佢請我食鼻屎（幼兒園喜歡一個男孩，但是他請我吃鼻屎）」、「在媽媽面前，牽著漂亮女老師的手叫老師媽媽」、「拿了爸爸的保險套，以為是氣球，灌水後就放在床頭忘了收」、「小學的時候上體育課，突然很想放屁，就偷偷跑到某角落想偷偷的放，然後就發現那不是屁！結果到下課的時候我還站在那角落不敢動」、「我幼兒園時是全校最會爬樹的小孩，同學問我怎麼做到的？我唬爛他們：『我都吃螞蟻』。然後每到下課，一群小朋友都會窩在樹下吃螞蟻；而我正坐在樹上吹著風看著他們」。

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