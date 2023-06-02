【愛傳媒游毓蘭專欄】知名導演性騷擾黨工！就是他！人稱輝哥！曾多次入圍金鐘獎的大導演，卻把魔手伸向小助理！

民進黨黨工性騷擾事件持續擴大，引起社會諸多不滿，各新聞台也紛紛挖出蔡英文曾恭喜加害人也就是知名導演輝哥獲獎，由此可見民進黨與輝哥的淵源之深、交情之好，但是為何各大新聞台在報導時，觀眾總是看不清加害人的照片？總是被馬賽克遮好、遮滿？

案發當時民進黨內督導婦女部的副秘書長就是林飛帆，明明在第一時間就收到性騷擾報告，結果堂堂副秘書長卻與時任婦女部主任許嘉恬選擇吃案了事！

不禁好奇曾多次為婦女權利發聲的立法委員范雲，為何在民進黨內多次爆出權勢性侵、性騷擾等案件時，總像啞巴一樣發不出聲了，直到今天蔡英文總統出面道歉，才肯願意說出嚴厲譴責四個字？

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者提供。

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