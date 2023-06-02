周三美股主要指數全面收黑。提高債限法案即將在眾院進行全院表決，而意外強勁的就業數據加劇聯準會可能在6月再度升息的不安情緒。輝達漲多回吐，終場重挫5.68%，帶領晶片股普遍下跌，台積電ADR亦下挫逾3%。

周三收盤，道瓊指數跌134.51點或0.41%，報32,908.27點，盤中一度大跌逾300點。標普500指數收跌25.69點或0.61%，報4,179.83點，跌中一度跌近1%。那斯達克指數跌82.14點或0.63%，收在12,935.29點。費城半導體指數跌96.21點或2.71%，報3,453.18點。

就月線來看，道瓊指數本月收跌3.5%，標普500指數月漲0.3%。在人工智慧（AI）熱潮帶動下，以科技股為主那斯達克指數月漲5.8%，費半指數月漲1.5%。

周三，標普500指數11大類股以公用事業股收漲0.96%，表現最佳；其次為醫療保健股漲0.85%。受原油價格持續下挫打擊，能源股跌1.88%，表現最疲弱。科技股跌1.09%。

標普金融股指數下挫1.1%，銀行股更大跌2.0%。美國聯邦存款保險公司（FDIC）表示，在兩家大型銀行倒閉後，今年第一季美國銀行總存款減少2.5%，創下記錄。

美國眾議院在通過債限法案後將送交參院審議，整個過程可能持續到周末，就在6月5日下周一美國政府可能開始耗罄資金的大限到來前夕。

儘管來到了分秒必爭的關鍵時刻，但大多數分析師仍然看好該法案會即時獲得批准。美國總統拜登周三表示，他認為到下周一這項法案就會出現在他的辦公桌上。

美國勞工部公布的4月職缺數意外增長，反映出美國就業市場仍然強勁，這表示薪資和通膨面臨上漲壓力。

期貨交易員將聯準會在6月13、14日政策會議上升息25個基點的可能性一度提高到70%，但就在幾位傾向「鷹派暫停」（hawkish pause）的聯準會官員發表談話後，這種可能性急速下滑至約32%。

聯準會理事兼副主席提名人傑佛森（Philip Jefferson）表示，兩周後跳過一次升息，可以讓決策官員在做出決定之前有時間檢視更多數據。費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）則表示，目前他傾向於支持「在升息方面跳過一次」。

在聯準會官員發表談話後，美股主要指數跌幅收斂。

勞工部備受關注的5月非農就業報告將於周五揭曉，該報告可能決定聯準會是否再度升息。

美國交易所成交量總計為138.7億股，過去20日均量為105.8億股。

紐約證券交易所下跌與上漲股數比為1.39：1。那斯達克交易所下跌與上漲股數比為1.37：1。

標普500指數有4檔成分股創下52周新高、23檔創新低。那斯達克指數有36檔成分股創52周新高、182檔創新低。

更多 CTWANT 報導