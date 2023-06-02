司法院大法官會議（已改制為「憲法法庭」）2018年做出釋字760號解釋，認為2010年以前通過三等（乙等）警察特考及格人員，其中大約7千餘位無警察大學學歷者，無法升遷當巡官或相當職務，導致系統性不利的差別待遇，牴觸憲法平等權原則，宣告違憲，不過目前仍有2千餘位警員候補、無法升遷，為此，當初代表員警聲請釋憲成功的律師吳弘鵬再次提請行政訴訟，日前遭最高行政法院駁回確定，近日將告上憲法法庭、再度挑戰大法官！

據了解，大法官釋字第760號解釋公布後，內政部當年7月間通過「警察人員進修及深造教育實施辦法」修正草案，增設「警佐班第四類教育訓練班期」，希望讓2010年以前通過三等警察特考人員於2021年前在警察大學完成調訓，補齊升遷資格，至於當初委由吳弘鵬律師聲請釋憲的員警，則優先調訓，後來也升為巡官，不過根據吳弘鵬統計，內政部增開的「警佐班第四類教育訓練班期」受訓完畢員警，至今僅有數百人升遷巡官等職務。

吳弘鵬律師替基層員警打官司，希望幫助他們跨越「官警鴻溝」、順利升上警官。（圖／趙世勳攝）

為此，吳弘鵬律師再接再厲，接受未能升遷的39位資深員警委託，提起行政救濟，希望台北高等行政法院還給他們公道。

這些員警主張，根據大法官釋字760號解釋，他們已到警大受完相關訓練，因此有權向警政署請求派為巡官等相當職務，他們質疑警政署聲稱員額有限，卻又保障警大四年制學士班畢業生優先派任，明顯有差別待遇。他們從事警職多年，理應優先於毫無執法經驗的警大畢業生，警政署「訓而不用」、怠於行政，嚴重影響他們權益，因此訴請派任他們為巡官或相當職務。

警大四年制畢業生優先派任巡官，引發基層員警不滿，警政署表示警大本來就是培育基層幹部的搖籃。（圖／王永泰攝）

警政署則主張，《警察人員人事條例》第11條第2項規定，巡官等相關職務以上，應經警大畢業或訓練合格，但因員額有限，因此結業學員需要擇優任用，不是都能派任巡官等職務。警大培育基層警察幹部，警專培育基層警察人員，因此警政署並非獨厚警大四年制畢業生，而且警大招生人數從2019年起逐漸下修，為維持基層員警升職管道，並兼顧警佐班第四類人員權益，已每月盤點缺額擇優升遷任用。台北高等行政法院採信警政署見解，基層員警遂上訴最高行政法院。

最高行政法院維持北高行判決，認為大法官釋字760號釋憲理由書指出，巡官等相關員額有限，只有部分考試及格人員才能派任巡官，這是無可厚非的事，但仍應安排他們到警大完成必要訓練，並在訓練及格後，取得巡官等相關職務的任用資格。最高行政法院強調，目前這些警大受訓完成的員警，已取得任用巡官資格，警政署的作法已符合大法官釋憲意旨，至於該如何擇優派任，仍應由警政署本於職權及適才適所考量，並不是說受訓完畢就一定能派為巡官。

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