警察三等（乙等）特考任官陞遷爭議，自2000年起延燒至今仍未解決，期間雖然經過司法院大法官會議在2018年宣告相關規定違憲，替基層員警升職之路開了一扇窄門，但仍有數千位員警原地踏步，上百位員警委託當初釋憲成功的吳弘鵬律師提起行政訴訟，希望爭取更多升遷機會，不料最高行政法院日前判決案子敗訴確定，吳弘鵬準備提起憲法訴訟。外界都十分好奇，究竟是甚麼動力讓吳弘鵬能連打23年官司也不厭倦。

「其實我自己也曾是受害人！」吳弘鵬律師受訪時首度透露這個秘辛。台大政治系畢業、後來又到台北大學法律學系博士班深造的他，大學畢業後也曾經參加警察三等（乙等）特考，當過基層員警，因此很能體會這些前後期學長姊的苦悶，因此決定為他們發聲，只是沒想到2000年開始打官司，從高等行政法院打到最高行政法院，再轉戰司法院大法官會議，一晃眼23年了，到現在官司還沒打完。

64年次的吳弘鵬出生自中台灣的「襪子及芭樂王國」彰化縣社頭鄉，「我住的地方叫『崙仔尾』，那是社頭鄉裡比較鄉下的地方」。吳弘鵬童年時最溫馨快樂的回憶，就是跟著阿嬤一起到菜車（販售生鮮食品的流動攤販）買菜，然後向疼愛他的阿嬤指定晚餐菜色。不過上了小學，他看到班上比較弱小的同學經常被欺負、挨打，讓他下定決心要做一個勇敢的人，幫助別人和自己捍衛權利，這也是他長大後做警察、當律師的原因。

台大政治系畢業後，對法律有興趣的吳弘鵬，通過警察三等（乙等）特考，服完2年兵役，到警專受訓1年，分發到位於台北市南昌路的保六總隊，被派去天主教廷駐華大使館當駐衛警，這時吳弘鵬赫然發現，當初他和警察大學畢業生一起通過警察三等（乙等）特考，他選擇的是法制人員類別，但是受訓地點在警專而不是警大，只能擔任值勤站哨的工作，不但與法制工作完全無關，而且苦無陞遷機會。

吳弘鵬律師（左）警專受訓後，被派到教廷駐華大使館（右）當駐警，他辭職考上警大碩士班，終於當上巡官。（圖／讀者提供、劉耿豪攝）

吳弘鵬眼看跟他一同通過特考的警察大學畢業生，一畢業就能當巡官，但是他卻不知道自己的未來在哪裡，還有一位同學與他「同病相憐」，對方在大學念的是生物科系，考上警察三等（乙等）特考鑑識人員類別，可是在警專受訓時一樣和他每天跑步練體能，未曾接受鑑識訓練，結訓後同樣分發到保安警察總隊，工作內容也與刑事鑑識沒有關係。

這時吳弘鵬才發現，根據法令規定，到警專受訓的學員只能從基層警員做起，因此他辭去警職專心念書，考上警大碩士班念了2年畢業後，才順利派巡官，到台北市警局士林分局督察組服務，後來還去消防署擔任法制人員，直到考上律師才辭職。

吳弘鵬曾向監察院陳情，監委也認為不合理，為此糾正內政部，警政署說要再研究，後來則說可以再參加一次警佐班考試，受訓及格可以分發當警佐和巡官，可是名額只有幾十人、不超過100人，對於數千位等待升遷的員警來說，機會一樣相當渺茫。因此他後來集結一批有類似情形的員警提請行政訴訟，最後聲請釋憲。

「我非常了解這些員警所受的不平等待遇，因為我自己就有切身之痛。」吳弘鵬強調，「行政法院一直說我們沒有公法上請求權，所以判決我們敗訴，可是根據國家選才的考試法規『考用合一』的精神，讓通過考試、受訓及格者任官，這是行政機關應該要作為的責任與義務，法律怎能規定只有警大畢業才能當警官？」他想問大法官：「難道司法特考也能限制只有台大畢業才能當司法官？學校找老師只能選師大畢業的？」對於憲法訴訟，已經幫基層員警打了23年官司的吳弘鵬強調一定會堅持走下去。

目前仍有2千餘位基層員警排隊候補巡官，希望憲法法庭能替他們再開一次窄門。（圖／報系資料照）

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