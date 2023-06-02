國民黨總統參選人侯友宜被徵召後，啟動向黨內要角的請益行程，半個月時間已大有斬獲，而有國民黨策士和學者提醒，侯除了拜會知識藍和本土藍有力人士外，更要拉攏尋求台中市長盧秀燕等首長們的支持，尤其盧在中部深具影響力，若侯盧能聯手出擊，不只讓整合事半功倍，明年1月大選勝算相當高。

一位打過總統選戰的操盤手指出，侯友宜5、6月大政方針就是「先安內」，並分為兩條軸線進行，一條是拜訪前總統馬英九、前行政院長毛治國和江宜樺，以及前台大校長管中閔等知識藍代表人物，並在會後公告於臉書網路社群；另一條則是向前立法院長王金平和屏東縣議長周典論等本土藍要角叩關，過程則是浩浩蕩蕩透過傳統媒體宣傳週知。他分析，「侯友宜相當清楚拜訪誰，連帶要打動的TA（目標族群）又是誰。」

國民黨總統參選人侯友宜從5月中被徵召提名後，積極整合知識藍和本土藍，並南下向前立法院長王金平請益。（圖／報系資料照）

除了請益知識藍和本土藍，侯友宜5月31日更進一步踏入立法院拜會國民黨立委們，這裡頭大多都是今年會共同打拚的青壯派戰將，能彌補侯團隊對中央政策脈絡的不足。值得注意的是，侯友宜與立委們閉門會議約40分鐘，除了身段夠軟，為民調落後向黨內同志鞠躬道歉外，也向在座所有藍委宣示「一定要政黨輪替」，相當振奮整體士氣。

一位近侯幕僚指出，侯友宜深知全國大選是團體戰，也做好組織巷戰肉搏的心理準備，因此整合黨內勢力及非綠友軍是持續進行的工作。他說，侯友宜平易近人的魅力，只要未來等黨中央把全部立委小雞的提名都確定，侯就將逐步規劃北中南行程，母雞小雞合體爭取基層民眾支持，一步一步鞏固基本盤外，並吸取更多不同族群票源。

只是有某國民黨首長策士也直言，「侯友宜雖然有其獨特魅力，但並非像馬英九那般明星，再加上台灣選戰近年好打團體，名人之間互相拉抬，因此侯必須在最短時間內獲得國民黨另一隻母雞、台中市長盧秀燕的支持。」他分析，未來由侯友宜和盧秀燕等其他縣市首長合體，藉由活動組成「雙頭龍」、「三叉戟」攻勢，只要侯營不犯錯，明年1月勝算會非常高。

立委洪孟楷說，侯友宜2022年就以全台最強母雞之姿串連拉抬各縣市藍營首長候選人，當時也建立密切深厚的關係，盧秀燕則是中台灣最強的「媽媽市長」，若侯盧兩人能聯手，相信會連帶引發更大團結效應。他也說，侯友宜雖然起步晚，但在5月31日的國會便當會，侯讓黨內立委看到其自信與潛力，相信會「後發先至」打贏選戰。

各縣市議會將於7月中陸續結束，到時國民黨執政縣市首長們集結，將成為一股支撐總統參選人侯友宜勝選的重要關鍵。（圖／劉耿豪攝）

立委李德維則表示，不只盧秀燕會站出來協助侯友宜，桃園市長張善政、台北市長蔣萬安和基隆市長謝國樑等藍營首長，都非常樂於協助侯扎根各縣市，黨內樂觀其成。有地方局處長指出，由於目前各縣市大多還在議會期間，因此首長們都要備詢被牽制在議會，只要等7月中會期陸續結束，國民黨將迎接新一波團結作戰。

師大政研所教授曲兆祥則提醒，侯友宜在中南部根基弱，盧秀燕若能幫忙確實有相當大的正面作用，只是侯過去與國民黨務保持距離，黨內會有些人對其有意見，不能只靠別人去疏通。他也說，盧秀燕去年選得漂亮，也把中部聯盟組織得很順暢，相信盧可以幫忙把中台灣對侯的雜音消弭到最低傷害。

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