《頭條揭密》全裸女屍托夢「我在這」還盯做偵訊筆錄？凶手崩潰全招了

2002年7月17日清晨，北市41歲的女派報商錢鶯鶯凌晨出門後失蹤，曾姓丈夫隨即報案。人，不會平白無故消失，那麼她究竟遇到什麼危險？

當年偵辦此案的刑警徐嘉鴻，描述案情經過，以及一些離奇之處。（胡欣男攝）

北市警大安分局接獲曾姓丈夫報案，查出錢鶯鶯曾向同業說，有人委託1萬份夾報廣告，循線追蹤，隔天錢女的機車就被尋獲；之後調閱錢女帳戶發現，17日凌晨，有人持錢女金融卡領走1萬元現金，加上沒接到勒贖電話，警方當時即研判，錢女恐遭謀財害命。

警方整理相關證物，包括錢鶯鶯派報用的報袋（右），內還有約3萬元現金。（本報資料照片）

錢女手機在基隆被轉賣，7月26日，警方找上29歲鍾昕霖與22歲女友吳奇靜，鍾坦承曾在派報站工作認識錢女夫妻，但不知錢女失蹤，手機則是在網咖廁所拾獲再轉賣。

因無具體事證，警方請回兩人，但要求每天要固定時間打電話向承辦的刑警徐嘉鴻報到，之後2天，兩人很準時，第3天卻失聯，一查出境紀錄，竟已搭機前往香港、轉進大陸。

當年大安分局刑事組長，就是現任台中市警局長李文章。他回憶，獲知兩人出境，幾乎坐實是心虛潛逃，這讓他氣得暴跳如雷，要求所屬，不論是生是死，都要把錢鶯鶯找出來！

期間，錢女家屬求神問卜獲得「托夢」，夢境是錢女告訴家屬，「全身沒穿衣服，被關在基隆海邊，姓游和陳的人看守她，這裡有藍色鐵皮屋。」專案小組在基隆海邊找一圈無所獲，徐嘉鴻回憶：「幾個大男人望著大海，無顏回去面對組長，極其絕望！」

皇天不負苦心人，經分析通聯，查出案發前後，有人與鍾頻繁聯繫，是鍾的20歲友人沈邦桐；進一步查出，他就是騎錢女機車去盜領、棄車的人。而他與鍾案發時通聯，都在木柵，專案小組研判棄屍地點應就在木柵。

棄屍共犯沈邦桐，在偵訊室因V8故障，間接讓他對著死者照片，顫抖認罪，隨警方至富德公墓尋屍。（本報資料照片）

警方拘提沈，雖然他否認，但面露驚恐，警方認為有機會突破。而在偵訊室，離奇之事發生，連續兩次有同事進入偵訊室，都對問筆錄的徐嘉鴻說，「你V8錄影機怎麼沒開？」他納悶：「明明有開啊？」以為電池沒電，換新電池重新調整，他瞥見桌上錄影帶的收納盒，底下壓著錢女照片。

他撥開盒子，將照片推向沈眼前，嚴肅告訴他：「你看看死者，自己幹過什麼事？鍾昕霖他們已跑路，你可能會被槍斃的！」看到錢女照片，沈冷汗直流，終於顫抖說出：「我只是領錢，人不是我殺的！」甚至歇斯底里對照片說：「妳不要再盯著我了！」

神奇的是，原本莫名故障的V8，但被盒子壓住的照片顯露後，就正常運作，「或許死者就是想盯著嫌犯，讓他從實招來。」警方說。

檢警至木柵富德公墓搜尋，在錢鶯鶯被害近月後，終於尋獲屍體。（本報資料照片）

2002年8月12日清晨，北市警方在富德公墓尋獲失蹤近月的女派報商錢鶯鶯屍體，她一絲不掛趴在樹叢，烈日曝曬已成腐爛乾屍。錢的丈夫痛哭斷腸，嫌犯沈邦桐則對屍跪地懺悔

隨後警方發現，棄屍地對面，是整排白色祠堂，只有一個是藍色，亡者姓「游」，且正對棄屍處。對比當初托夢內容，藍色、游姓恰好吻合，而凶手都住基隆，沈讀音又跟陳近似。連串離奇，讓專案小組嘖嘖稱奇，冥冥之中自有天意。

1年多後，吳奇靜獨自返台投案，3年後，鍾昕霖也從大陸被押返。鍾坦承為財，騙錢女出門，膠帶綑綁口鼻殺害，再盜領1萬元，運往公墓脫光衣褲棄屍。鍾被判無期徒刑、沈15年、吳女5年2月。

妻子被殺死的曾姓派報商，與3個兒子相依為命，原以為一家厄運到此為止，沒想到2011年，就讀大學的小兒子，卻在大安區出車禍被輾斃。大安分局處理時，驚覺死者竟是9年前命案的小兒子，曾姓男子認屍哭到癱軟，不敢相信噩耗又上門，看得員警也不勝唏噓。

9年前，妻子被殺害棄屍，9年後，小兒子又車禍身亡。曾姓男子（中）掩面痛哭，不敢相信厄運又上門。（本報資料照片）

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