美軍海狼級核動力攻擊潛艦吉米·卡特號（SSN-23）是美國海軍首屈一指的海底間諜潛艇，美國計畫耗資50億美元（台幣1533億元），改造維吉尼亞級攻擊型核潛艦成為間諜潛艦，將搭載專業的無人水下航行器、遙控潛水器等工具，在海底執行特殊任務。桃園市議員黃敬平對此表示，美軍想破壞中國大陸在西太平洋的監聽網絡，讓中國大陸沒辦法監聽。

黃敬平1日在中天新聞《頭條開講》節目中表示，維吉尼亞潛艦排水量達到7900噸，算是蠻大艘。維吉尼亞潛艦是核動力潛艦，要改裝成間諜型潛艦，就是把潛艦前端發射魚雷管的位置，放置微型的迷你艙及小型潛艇。用來讓他們的海豹部隊及特種部隊，作為敵後滲透、潛入，和特種作戰運用，該潛艦下方可放出一個迷你潛艇。

黃敬平接著指出，現在要把達7900多噸的核動力潛艦，改裝成間諜潛艇，在水底下，具有潛伏攻擊能力，來無影去無蹤，很難去抓到它，當然只要一被抓到，就很難遁形。

黃敬平指出，美國如果要把這麼龐然大物改裝成一般間諜潛艇，想要作水下航行器、遙控潛水器，作為探知功能。由於中國大陸在西太平洋佈建很多水下監聽的網絡，對於美軍在西太平洋以及第一島鏈、南海的潛行，非常不利，所以美國要用這種方式去反制中國大陸，想要破壞中國大陸的監聽網絡，等於共軍設計一張偵測網，美軍要剪破這張網，讓中國大陸沒辦法監聽。