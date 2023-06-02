英國媒體報導，英國哈利王子與妻子梅根打算「收手」，不再製播嚴批王室的網飛（Netflix）紀錄片，也不寫什麼回憶錄了，因為「已經沒有什麼可說」。這廂才準備停火收手，但哈利沒料到的是，回憶錄中自曝過去的吸毒「黑歷史」，現在遭到美國最有影響力的保守派智庫要求「解封」移民記錄。根據美國移民法，過去吸毒的證據，可以作為拒絕申請的理由。

美國有線電視新聞網CNN報導，哈利最近在今年一月出版的爆炸性回憶錄中，坦承服用過各種娛樂性派對藥物，除吸食古柯鹼、大麻外，嘗試過神奇蘑菇，還在美國知名明星柯特妮·考克斯(Courteney Cox)家中吃了好幾顆「黑鑽蘑菇巧克力」。哈利不只在個人自傳中坦承年輕時使用過娛樂性派對藥物。他之前曾與脫口秀天后歐普拉談過他如何在20多歲和30多歲時濫用藥物和酒精，來面對皇室機制帶來的生活壓力。

哈利於2020年與梅根一起搬到了加州，公開自己過往吸毒「黑歷史」後，為自己帶來大麻煩。美國華盛頓最有影響力的保守派智庫之一、傳統基金會要求美國政府查明在給予哈利美國簽證時，是否按程序行事。根據美國移民法，過去吸毒的證據可以作為拒絕申請的理由。

傳統基金會根據《信息自由法》提出申訴，試圖迫使政府公佈哈利的移民檔案。美國司法部則在法庭文件中解釋，最初索取哈利記錄的請求被拒絕，因為哈利沒有同意公開。基金會則認為，公開哈利的記錄符合公眾利益，「考慮到他廣泛吸毒的事實，通常會被取消進入美國的資格」，並質疑國土安全部是否真的視而不見，偏袒或未能對哈利王子的任何潛在虛假陳述做出適當回應？

本案將於6月6日在美國哥倫比亞特區地方法院由一名聯邦法官審理。

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