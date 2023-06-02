在美國交付台灣「刺針」防空飛彈後，大陸054型飛彈護衛艦和兩艘071型兩棲登陸艦，在台灣東部和日本與那國島之間的海域向北航行，經過釣魚台列島。前海軍艦長黃征輝表示，所有台海兵推所想定的登陸作戰，已經70年沒有發生了。

黃征輝1日在中天新聞《Cti Talk》中表示，針對台海作戰，所有兵推通通基於一個前提，三棲登陸作戰，也就是船渡海運兵過來，然後在紅色灘頭前衝鋒陷陣；不過，上一次發生登陸作戰，是1950年的韓戰，距離現在73年了，也就是說，所有兵推所想定的登陸作戰，已經70年沒有發生了。

黃征輝指出，一旦有新的戰略，就會用不同的戰法，當然會使用死亡最少的方式。而大規模殺傷性武器已經存在30、40年，他在海軍服役時，就曾看過國造武器雷霆2000，嚇了他一跳，一個彈幕打出去，就可以涵蓋17個足球場 這麼大的面積，打下去的子彈每一平方公尺就有15枚，像天女散花，一旦有人登陸作戰，一個MK-45發射箱幾乎就會把它燒光 ，如此一來，誰會想用登陸的方式？

黃征輝點出，台海若發生衝突，對岸不會使用登陸作戰的方式，首先會出動小型無人機摧毀軍艦等，進而控制機場以及港口，而這些動作都要在30小時完成，並控制台北。一旦對方這樣做，國防部要如何去防範呢？